C’est la sensation de ces derniers mois au Barça. A tout juste 16 ans (il les a fêtés le 13 juillet), Lamine Yamal fait peu à peu son trou chez les Blaugrana, encore plus depuis le récent départ d’Ousmane Dembélé au PSG. Et très vite, la question du choix de nationalité s’est posée : le jeune attaquant est né à Esplugues de Llobregat, tout près du Camp Nou, d’un père marocain et d’une mère originaire de Guinée Equatoriale.

Selon Marca, Yamal et son entourage ont tranché après une réunion avec des représentants de la Roja, la semaine dernière : il jouera pour l’Espagne, et Luis de la Fuente, le sélectionneur, doit d’ailleurs le retenir dans la prochaine liste annoncée vendredi en vue des matchs éliminatoires de l’Euro 2024 en Géorgie puis contre Chypre à Grenade, les 8 et 12 septembre.

Le Maroc peut encore y croire (un peu)

Extrêmement précoce, Yamal va continuer sa progression avec les sélections de son pays de naissance, qu’il a représenté successivement en U15, U16, U17 et chez les Espoirs.

Tout n’est toutefois pas perdu pour les Lions de l’Atlas, qui auraient aimé récupérer cet immense potentiel. Il est désormais possible depuis 2020 de changer de nationalité sportive plus facilement, à condition de ne pas avoir joué plus de trois matchs officiels pour sa première sélection avant de fêter ses 21 ans (hors rencontres de phase finale), et de patienter trois ans avant d’endosser un nouveau maillot.

C’est ainsi par exemple que Munir El-Haddadi, ancien prodige du Barça sélectionné une fois avec l’Espagne en 2014, peut depuis 2021 porter les couleurs du Maroc.