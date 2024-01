Et si l’échéance des huitièmes de finale marquait la fin des surprises sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Après un premier tour ébouriffant, qui a notamment vu des gros morceaux supposés comme l’Algérie, le Ghana et la Tunisie passer à la trappe, les deux premiers matchs de la phase à élimination directe ont ainsi délivré un verdict logique, samedi en Côte d’Ivoire. Et même implacable pour des Lions indomptables pas au niveau de leur histoire à la CAN.

Le match du jour : Nigeria - Cameroun (2-0)

Il n’y a pas eu de miracle côté camerounais, samedi à Abidjan. Si la sélection d’un Rigobert Song très contesté avait pu arracher sa qualif dans les derniers instants d’un finish de dingo contre la Gambie (1-2 à la 86e, 3-2 au final) en poules, elle n’a pas vraiment existé face au Nigeria en huitième de finale (2-0). Si Victor Osimhen a été énorme dans son activité, le bourreau des Lions indomptables a finalement été Ademola Lookman. L’attaquant de l’Atalanta Bergame s’est en effet offert un doublé face à Fabrice Ondoa (36e et 90e). Car oui, c’était l’une des grandes questions autour de ce rendez-vous couperet : le gardien remplaçant de Nîmes, en National, a à nouveau été préféré à la star de Manchester United André Onana.

L’arrivée en Côte d’Ivoire en jet privé/rock star de ce dernier, le jour du match contre la Guinée (1-1), a finalement été le symbole du fiasco intégral camerounais durant la compétition. Entre une génération faiblarde et la gestion médiocre de Samuel Eto’o à la tête de la Fédé, ainsi que celle de Rigobert Song avec l’équipe nationale, il y a en effet besoin de changements majeurs du côté des quintuples vainqueurs de la CAN.

Le joueur du jour : Gelson Dala

Ademola Lookman n’est pas le seul joueur ayant claqué un doublé samedi lors du début des huitièmes de finale de la CAN. Déjà auteur de deux buts durant la phase de poules, l’Angolais Gelson Dala en a ainsi fait de même (38e et 42e) à Bouaké pour permettre à sa sélection de battre sans souci la Namibie (3-0). A 27 ans, le joueur d’Al-Wakrah SC (Qatar) est l’un des révélations de la compétition, puisqu’il en est désormais le deuxième meilleur buteur, derrière Emilio Nsue (Guinée équatoriale, cinq buts). Si ce match marqué par les expulsions rapides du gardien angolais Neblu (17e) et du défenseur namibien Haukongo (40e) a finalement été à sens unique, l’Angola aura un tout autre défi face à lui contre le Nigeria vendredi (17 heures), lors du troisième quart de finale de CAN de son histoire.

Le fait du jour : L’Egypte joue gros sans Salah

Au programme de ce dimanche : deux autres huitièmes de finale, avec Guinée équatoriale-Guinée à 18 heures, puis un indécis Egypte-République démocratique du Congo à 21 heures. Parfois très convaincante dans le jeu, comme lors de son match nul face au Maroc (1-1), la RDC a un profil de surprise en puissance. Laborieuse durant le premier tour mais finaliste de la dernière CAN (et recordman des titres avec sept dans son histoire), l’Egypte pourrait être en danger. Et ce surtout en l’absence de sa star Mohamed Salah, retourné à Liverpool pour y soigner sa blessure aux ischios, qui le rend a priori out jusqu’à une hypothétique finale.