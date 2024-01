LA CAN DU SIECLE, ON VOUS DIT ! Pardon, non pas qu’on se réjouisse, mais l’info a tout de même de quoi faire halluciner dans les chaumières. En pleine Coupe d'Afrique des nations, alors que son équipe n’est pas encore officiellement éliminée malgré un parcours plus que chaotique (une victoire, deux défaites dont une humiliation contre la Guinée équatoriale, et trois points au compteur), qui plus est à domicile, la Côte d’Ivoire a décidé de limoger son sélectionneur Jean-Louis Gasset.

« Il est mis fin aux contrats du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis Gasset et de son adjoint Ghislain Printant pour résultats insuffisants », indique la fédération ivoirienne de football (FIF) dans un communiqué publié mercredi. La FIF exprime également « ses regrets pour le parcours des Eléphants durant la phase de poule de la CAN ». Après un bon début face à la Guinée-Bissau (2-0), les Ivoiriens ont été battus par le Nigeria (1-0), puis écrasés par la Guinée Equatoriale (4-0). Le fait est que Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis mai 2022, est sorti grandement fragilisé de l'humiliation subie lundi.

#CAN2023 c'est fini pour Jean-Louis Gasset à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est remplacé par Emerse Faé pic.twitter.com/UwMFaP2nEO — Antoine Grognet (@AntGrognet) January 24, 2024





L’ancien bras droit de Laurent Blanc est remplacé sur le banc par un autre de ses adjoints, le local de l’étape Emerse Faé, que l’on connaît bien en France après ses passages en tant que joueur à Nice et Nantes. Devenu entraîneur après avoir passé ses diplômes du côté du Gym, Faé a pris les rênes des U17 nationaux niçois avant d’être nommé entraîneur de l’équipe réserve du Clermont Foot en 2021.

Une qualification encore jouable

Reste maintenant à savoir s’il aura la chance d’entraîner son équipe nationale avec laquelle il compte 44 sélections. On rappelle en effet que les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour l’heure, parmi les troisièmes, la Guinée et la Mauritanie ont déjà validé leur billet et le Ghana est quant à lui déjà officiellement éliminé.

Pour savoir de quoi leur avenir sera fait, les Éléphants devront attendre les résultats des groupes E et F ce mercredi. Deux scénarios peuvent encore permettre à la Côte d'Ivoire de passer : dans le groupe E le Mali doit battre la Namibie et dans le même temps l'Afrique du Sud ne doit pas perdre contre la Tunisie. Sinon, dans le groupe F, une victoire du Maroc aux dépens de la Zambie enverrait automatiquement la Côte d'Ivoire en phase finale.

En cas de qualification (quasi) miracle, les Ivoiriens affronteraient le Sénégal, tenant du titre, en 8es de finale. Et en cas de victoire finale, Jean-Louis Gasset gagnera-t-il une ligne à son palmarès ? On mettra notre équipe de fins limiers sur la question si jamais le scénario se présente.