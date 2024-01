Et maintenant, l’interminable attente. La Côte d’Ivoire a subi une défaite d’une lourdeur invraisemblable, ce lundi soir à Ebimpe, près d’Abidjan, face à la Guinée Equatoriale (0-4). Alors qu’il avait commencé sa Coupe d’Afrique des nations (CAN), de la meilleure des façons en dominant la Guinée-Bissau (2-0), le pays hôte se retrouve au bord de l’élimination à l’issue de la phase de poule avec ce deuxième échec d’affilée, après celui contre le Nigeria (0-1).

La formation entraînée par le Français Jean-Louis Gasset termine à la troisième place du groupe A, derrière son bourreau du jour et le Nigeria (tombeur de la Guinée-Bissau, 1-0), tous deux qualifiés pour les 8es de finale.

Les Eléphants dépendants des autres résultats

Les coéquipiers de Seko Fofana peuvent encore espérer profiter du système très peu sélectif de cette CAN, qui permet aussi aux quatre meilleurs 3es (sur six groupes) de rejoindre les 8es. Mais avec trois petits points et une différence de but négative (-3), les Eléphants doivent espérer que les résultats des autres poules leur soient favorables, mardi et mercredi.

La Guinée Equatoriale, elle, peut pavoiser, comme son incroyable capitaine et buteur Emilio Nsue (34 ans). Avec deux nouvelles réalisations ce lundi, le joueur d’Intercity, club de D3 espagnole basé à Alicante, s’affiche comme le « pichichi » de cette CAN, avec cinq réalisations.