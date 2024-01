Après une nuit qui n’a pas dû être la meilleure de sa vie, quelques heures après avoir été victime de cris de singe du côté d’Udine, Mike Maignan a, comme il l’avait fait après pareil scénario en 2021 contre la Juventus, envoyé un message cinglant au monde du football dans son intégralité. « Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd’hui, c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités », écrit le gardien de l’équipe de France.

Et celui-ci de lister les différents responsables, à leur échelle, de ce laisser-aller dans le football italien autour de la question du racisme : « Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES. »

— Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024





« Un combat qu’on gagnera »

« Je vous l’ai déjà dit et s’il faut le répéter encore : je ne suis pas une VICTIME. Et je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ENSEMBLE. C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera », a conclu le portier de l’AC Milan qui, par ses prises de paroles répétées, tente de faire bouger les choses dans un pays et une ligue, la Serie A, gangrenés par le racisme depuis de trop nombreuses années.