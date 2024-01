La CAN du siècle, la CAN du siècle, ça dépend pour quoi, hein ! S’il est vrai que cette Coupe d'Afrique des Nations nous offre chaque jour des matchs complètement fous et des buts par pelletée, comme ce Gambie - Cameroun remporté sur le fil par les Lions Indomptables (3-2), pour certains, comme les Algériens, elle est surtout synonyme de fiasco. Retour sur une nouvelle journée de folie en terre ivoirienne.

Le match du jour : Mauritanie - Algérie (1-0)

C'est un fiasco, un de plus, dont Djamel Belmadi ne devrait pas se relever. Pourtant tombée dans un groupe semble-t-il à sa portée, avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l’Algérie a réussi l’exploit de se faire sortir dès la phase de poules après une défaite en forme d’affront contre les « Mourabitounes » (1-0). Un but aura suffi (Yaly Dellahi, 37e) aux hommes d’Amir Abdou, le sélectionneur franco-comorien, pour faire trembler les Fennecs. Les Verts ont été incapables de transformer leurs occasions, et ce malgré les entrées en cours de match de Mahrez - que Belmadi avait choisi de ne pas titulariser mardi soir, dans un match où un nul aurait suffi pour se qualifier - Belaïli et Slimani. A l’arrivée, comme en 2022, où l’Algérie avait terminé dernière de son groupe, voilà cette équipe boutée hors de la compétition à un stade indigne de son (prétendu) rang.

Le joueur du jour : Christopher Wooh

Qu’on le couvre d’or ! « Oui, c’est ça, qu’on me couvre d’or. » Le Rennais Christopher Wooh est devenu mardi un homme qui compte au Cameroun. En effet, alors que l’affaire semblait sacrément mal embarquée et qu’ils étaient menés 2-1 contre la Gambie, les hommes de Rigobert Song ont mis un coup de boule au destin en inscrivant deux buts coup sur coup : le premier sur c.s.c après un centre d’Enzo Tchato (2-2, 87e), le second sur un coup de tête de Christopher Wooh (3-2, 91e). Au coup de sifflet final, la joie des Lions Indomptables, du staff et des supporteurs avait des airs de finale de Coupe du monde, ce qui fit dire à George-Kévin Nkoudou, dans les colonnes de L’Equipe : « Je n’ai jamais vécu cette émotion de toute ma carrière, je n’ai plus de voix ! »

Le fait du jour : Belmadi, c’est (bientôt) fini ?

Comme on le disait en préambule après le nouvel échec de l’Algérie en phase de poule d’une CAN, il y a peu de chance de revoir Djamel Belmadi reposer ses fesses sur le banc des Fennecs de sitôt. Le principal intéressé n’a pas souhaité en dire plus lors d’une conférence de presse d’après-match pour le moins tendue, expliquant simplement que « quand on va rentrer au bled, on verra », ou au micro de Canal + (« Ce n’est pas à vous que je vais dire ça. […] j’ai des gens à qui m’adresser en premier lieu »). Il semblerait néanmoins pourtant que les dés soient déjà jetés et que sa décision soit prise.

Première réponse de Belmadi à Dzfoot :

« Vous êtes en mission, je vous connais depuis six ans, vous dites que je suis le premier entraîneur algérien à être éliminé dès le premier tour, dites aussi que je suis le deuxième entraineur à avoir gagné la CAN... je n'ai pas besoin de… pic.twitter.com/q7LYfmZxab — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 23, 2024





Selon Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After Foot sur RMC, Belmadi aurait annoncé sa future démission à ses joueurs peu après le coup de sifflet final. Après cinq ans d’une aventure ponctuée par la victoire lors de la CAN 2019, les méthodes et le message de l’ancien milieu de l’OM pourraient avoir lassé une partie des joueurs. L’Algérie va entrer dans un nouveau cycle et le chantier du (possible) prochain sélectionneur s’annonce immense.