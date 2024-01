Jeudi était une journée de chocs à la CAN 2024. La Côte d’Ivoire contre le Nigeria (0-1) et l’Egypte face au Ghana (2-2) se livraient une bataille pas aussi spectaculaire qu’on l’aurait souhaité, avec un peu de drama mais pas trop : aucun résultat du soir n’est définitif, même si les Black Stars sont les moins bien lotis parmi le quatuor avant la dernière journée décisive, et qu’ils regarderont avec attention le match entre le Cap-Vert et la Mozambique.

Le fait du jour : la blessure de Mohamed Salah

Une main à l’arrière de la cuisse. C’est fou comme un geste à première vue si anodin peut aussi facilement causer le désespoir de supporters d’une équipe. Surtout quand il touche la star de l’équipe, en l’occurrence Mohamed Salah, sorti sur blessure juste avant la mi-temps à cause de ce pépin musculaire dont l’Egypte entière aimerait qu’il soit mineur. « Nous ne savons pas encore quel est le problème, a commenté le sélectionneur, Rui Vitoria. J’espère que ce n’est pas un gros problème. C’est trop tôt pour dire quoi que ce soit. »

[⚽️ VIDÉO] 🏆 #beINCAN2023 #EGYGHA

🚨 Enorme coup dur pour l'Egypte, qui perd Mohamed Salah sur blessure !

😢 L'attaquant de Liverpool sort en larmes...https://t.co/7vqOOjh5V6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 18, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le match du jour : Sénégal-Cameroun

La CAN poursuit sur sa lancée de matchs frissons avec un classique parmi les classiques africains entre le tenant du titre sénégalais et l’imprévisible Cameroun, dont la marge d’erreur apparaît déjà infime après son entame laborieuse contre la Guinée (1-1). Pour le Sénégal, c’est plus tranquille : la bande à Sadio Mané avait fait valoir son statut lors du derby contre la Gambie et peut déjà, en cas de succès, se tourner vers les 8es de finale. Tout en mettant les Lions Indomptables dans de beaux draps. C’est ce qu’on appelle faire coup double.

Un scénario que Rigobert Song, sélectionneur camerounais, ne semblait pas envisager en conférence de presse, jeudi. « On reste les Lions Indomptables avec plus d’étoiles et l’impression d’être toujours au-dessus de tout. Demain ça va se confirmer. » Les joueurs auront la lourde tâche d’assumer les propos de leur coach, alors même que l’atout majeur en pointe, Vincent Aboubakar, ne sera pas là.

Le joueur du jour : André Onana

Le gardien de but de Manchester United entre enfin dans la compétition. Après l’accord ubuesque trouvé entre les représentants du gouvernement camerounais et son club afin que le joueur soit libéré après un dernier match de Premier League contre Tottenham, la veille de l’entrée en matière du Cameroun dans cette CAN, Onana devrait logiquement retrouver la cage d’une sélection où il n’est pas forcément désiré. La pression sur ses épaules est totale, et il devra afficher un niveau plus proche de sa version intériste que celle de Manchester s’il espère faire taire les détracteurs. « Je vais tout assumer », avait promis le gardien au micro de Canal+ Afrique au début de la semaine. C’est le moment.

Le but du jour

Le petit bonbon de Kudus, juste après la sortie sur blessure de Salah. Il en fallait plus pour assommer les Pharaons, qui s’en sortiront avec un match nul.

You knew it, right? 😝



It’s Kudus, #GoalOfTheDay ⚽️#TotalEnergiesAFCON2023 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/Ho8TtUr9ww — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Les supporters du jour

Flow et acoustique à Abidjan - CHINE NOUVELLE/SIPA