Ça y est, les premiers matchs couperets arrivent. Après leurs contre-performances lors des premiers matchs de poule de cette Coupe d'Afrique des nations, Ghana, Nigeria et Egypte sont déjà dos au mur, pendant que la Côte d’Ivoire envisage plutôt sereinement sont duel face Victor Osimhen et les Super Eagles.

Le fait du jour : Le cas Umar Sadiq

La Real Sociedad s’est imposée mercredi en Coupe d’Espagne face à Osasuna. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que, à la 75e minute de jeu, est entré Umar Sadiq. Pourtant, il y a quelques jours, l’attaquant nigerian avait déclaré forfait pour la CAN à cause d’une blessure au genou. Ce qui a suscité l’incompréhension de nombreux supporteurs, ainsi que celle du sélectionneur Jose Peseiro, en conférence de presse.

« Que puis-je dire ? J’ai vu le rapport médical selon lequel il est blessé et disant qu’il ne sera pas rétabli avant quinze jours au moins, et peut-être plus. Personne ne m’a dit quoi que ce soit. Personne ne m’a dit qu’il pouvait récupérer en cinq jours. Le rapport a été envoyé à son club et le club a dit qu’il devait revenir pour sa convalescence. Ils ont même parlé de la possibilité d’une opération chirurgicale. Je suis heureux de voir qu’il s’est bien rétabli. Je suis triste car il n’est pas là pour nous aider. »

Le match du jour : Côte d’Ivoire-Nigeria

D’un côté, la Côte d’Ivoire sereine, forte de sa victoire convaincante face à la Guinée-Bissau lors du match d’ouverture (2-0) et qui est poussée par tout un peuple. De l’autre, le Nigéria, sélection au potentiel offensif fou mais qui peine toujours à se lancer, à l’image du nul improbable contre la Guinée Equatoriale (1-1). Les Super Eagles sont déjà sous pression, dès le deuxième match de poule, disputé ce jeudi au stade Alassane-Ouattara (18 heures).

🚨🚨AUJOURD’HUI, est le jour ou les éléphants de Cote d’Ivoire aka les darons du continent, vont battre le Nigeria et se qualifier directement en 8eme 🤯🤯🤯



🚨🚨AUJOURD'HUI, est le jour ou les éléphants de Cote d'Ivoire aka les darons du continent, vont battre le Nigeria et se qualifier directement en 8eme 🤯🤯🤯



COMMENT NE PAS ETRE HEUREUX 🥳🥳🥳🥳pic.twitter.com/ohdzcYFO2f — Medhix (Mode Can) 🇨🇮🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MedhixUTD) January 18, 2024





« Ce n’est pas facile de jouer avec le maillot du Nigeria, a confié José Peseiro en conférence de presse. Peut-être que les joueurs avaient la pression. Il faut qu’ils restent calmes. Lors des derniers matchs, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Nous ne devons pas changer et rester sur notre dynamique. » Pour cette rencontre capitale, Peseiro devrait aligner en pointe un trio Simon, Lookman et Osimhen. Moffi devrait rester sur le banc.

Le joueur du jour : Mohamed Salah

L’Égypte et le Ghana, onze Coupe d’Afrique à eux deux, sont déjà en difficulté à la CAN avant leur duel explosif ce jeudi à Abidjan (21 heures). Les Pharaons sont passés à deux doigts de la catastrophe dimanche, Mo Salah n’égalisant sur penalty que dans le temps additionnel contre le Mozambique (2-2), qui n’a encore jamais gagné un seul match en cinq participations à la Coupe d’Afrique. « Nous n’étions pas la meilleure équipe avant le tirage au sort et nous ne sommes pas la pire équipe maintenant », a lancé le coach Portugais Rui Vitoria.

Mais le temps presse pour le joueur de Liverpool (31 ans), qui ne parvient toujours pas à gagner avec sa sélection. Il a perdu les finales de la CAN 2017 et de 2022, et a même échoué en barrages pour la dernière Coupe du monde. Il a toutefois sauvé la patrie contre le Mozambique, et il sait ce qu’il lui reste à faire contre le Ghana d’une autre légende, André Ayew, qui pourrait égaler le record de matchs disputés à la CAN avec une 36e rencontre, comme le Camerounais Rigobert Song.

Le supporteur du jour

Un supporter de la République démocratique du Congo - Themba Hadebe/AP/SIPA