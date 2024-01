Les favoris vont commencer à se poser des questions. Si la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont fait honneur à leur statut, avec des victoires convaincantes, les autres nations qui aspirent à remporter la Coupe d'Afrique des nations ont connu des débuts compliqués lors de cette phase de poules. Algérie, Cameroun, Egypte, Nigeria, voire Ghana. Tous ont été surpris par des équipes, a priori, à leur portée. Que le Mali et la Tunisie, en lice ce mardi se méfient.

Le fait du jour : une affluence en berne

La Coupe d'Afrique des nations est une fête, mais la fête est peu présente dans les stades ivoiriens. Même le match inaugural entre les Elephants et la Guinée-Bissau n’avait pas fait le plein dans le superbe stade Allasane-Ouattara, qui peut accueillir 60.000 spectateurs. Seulement 37.000 personnes étaient présentes pour assister à la rencontre, qui était annoncée à guichets fermés.

Les organisateurs de la CAN ont annoncé lundi prendre plusieurs mesures pour remplir davantage les stades. Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a par ailleurs assuré prendre « le problème en main ». « Vous verrez les résultats dans les quarante-huit heures », a-t-il ajouté, rappelant que la billetterie était toutefois « l’affaire de la Confédération africaine de football ».

Le match du jour : la Tunisie veut briller enfin

Qu’il paraît loin, le temps où la Tunisie dominait le continent. C’était il y a vingt ans, lorsque les Aigles de Carthage remportaient leur première Coupe d'Afrique des nations, face au voisin marocain. Depuis, les héritiers de Selim Benachour et Ali Boumnijel peinent à retrouver les sommets, malgré une demi-finale en 2019. Sans Wahbi Khazri, qui a pris sa retraite internationale, la Tunisie pourra toujours compter sur l’inamovible Youssef Msakni (33 ans), qui devrait fêter sa 100e sélection face à la Namibie ce mardi (18 heures).

« Nous avons une promesse, qui constitue en quelque sorte notre devoir. Nous désirons et ferons tout en notre pouvoir pour apporter la joie au peuple tunisien et le rendre fier, a expliqué le sélectionneur Jalel Kadri lors de la conférence de presse d’avant-match. Il y a dix ou douze ans, les matchs de la phase de groupes en CAN étaient déjà joués avant même le début du match. Aujourd’hui, tous les niveaux sont très compétitifs, et rien n’est assuré. » Il y en a un qui a vu les matchs du Cameroun et de l’Egypte.

Le joueur du jour : Kamory Doumbia

La France a vraiment connu Kamory Doumbia, lors d’un modeste Brest-Lorient fin décembre, durant lequel le milieu de terrain offensif a inscrit un quadruplé lors de la première période. Une première depuis 2016 en Ligue 1, où l’Uruguayen Edinson Cavani avait réussi pareil exploit contre Caen. Formé à l’Académie de Jean-Marc Guillou, Kamory Doumbia avait rejoint le Stade de Reims en 2021, qui l’a prêté cette saison à Brest.

A 20 ans, Kamory Doumbia va disputer sa première Coupe d'Afrique des nations, après une première sélection avec le Mali en mai 2022. En huit matchs avec les Aigles, il a déjà marqué cinq buts.

Les supporteurs du jour

Les supporteurs sénégalais peuvent être heureux après la victoire des Lions de la Terenga. - Sunday Alamba/AP/SIPA