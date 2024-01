Gérald Darmanin a préféré esquiver un peu la question, ne répondant pas sur le rôle qu’il a eu lors de la signature de Neymar au Paris Saint-Germain, à l’été 2017. Le ministre de l’Intérieur, en visite ce lundi au village olympique en compagnie d’Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et de l’Education, est accusé d’avoir aidé le club parisien pour éviter de payer des dizaines de millions d’euros de taxes sur le montant de la clause libératoire du joueur brésilien.

Alors ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et son directeur de cabinet de l’époque, Jérôme Fournel, auraient, selon une enquête menée par Mediapart, permis que le PSG ne paie ni impôt ni cotisations sociales (estimés, pour le Fisc et l’Urssaf, entre 67 et 224 millions d’euros) sur le transfert de Neymar, en provenance du FC Barcelone, pour 222 millions d’euros.

24 millions d’euros d’impôts par an

« Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et paient justement beaucoup d’impôts et font payer beaucoup d’impôts de recettes, a seulement indiqué Gérald Darmanin, ce lundi, dans des propos rapportés par RMC Sports. Si Neymar n’était pas venu, aucun impôt n’aurait été payé, aucun maillot de foot n’aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée. »

Entre 2017 et 2023, Neymar aurait approximativement rapporté 24 millions par an à l’État et à la Sécurité sociale en impôts et cotisations sociales liées à son salaire.