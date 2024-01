Luis Enrique est toujours aussi en forme devant les médias en ce début d’année. Le coach espagnol aime jouer avec les journalistes pour détourner l’attention, et à la veille du déplacement du PSG à Lens comptant pour la 18e journée de Ligue 1, il a encore montré un certain talent en la matière. Interrogé en conférence de presse sur la progression de son équipe dans la perspective des 8e de finale de la Ligue des champions, il a répondu par une jolie pirouette. Voici la petite séquence, relayée par L’Equipe et Le Parisien :

- Question : Vous indiquiez après Dortmund le 13 décembre que vous étiez convaincu que votre équipe serait « plus forte » en 2024. Où en êtes-vous de ce processus ? Et est-ce que c’est plus facile de progresser avec des semaines à un seul match, comme en janvier ?

- Réponse : « Je savais que cette phrase vous plairait (sourire). Là, je vois que vous la faites passer en même temps que la galette des rois et vous voulez que l’équipe soit meilleure. Oui je suis convaincu qu’on sera meilleurs en janvier, février, mars, avril, mai. C’est un processus, je suis optimiste. Mais je sais que si ce n’est pas le cas, vous ferez de nouveau référence à cette phrase. »

Là-dessus, il n’a certainement pas tort. Mais avant ça, donc, les Parisiens vont passer un bon test sur la pelouse de Lens dimanche soir, eux qui ont montré des difficultés lors des rencontres à haute intensité à l’extérieur sur la première partie de la saison. « La seule chose que je n’accepterai pas, c’est que mon équipe n’ose pas et qu’elle ne soit pas courageuse, a expliqué Luis Enrique. Évidemment, il y a un adversaire, chaque match représente un défi et tout dépend du niveau de l’adversaire. Il y a un objectif à dépasser, celui de demain est magnifique. »