Si la phase de poule de Ligue des champions a été un peu plus compliquée cette saison, Kylian Mbappé expédie avec toujours autant d’application les affaires courantes en Ligue 1. Sur la phase aller, le numéro 7 du PSG a inscrit 18 buts en 17 matchs, et personne ne pourra lui contester un sixième titre de meilleur buteur du championnat de France en fin d’exercice, loin s’en faut.

Dans le cadre d’un sujet de Prime Video qui sera diffusé dimanche soir avant le match du PSG à Lens, en clôture de la 18e journée, Mbappé est revenu sur ses plus belles réalisations avec le club de la capitale. Et plus globalement sur son statut de grand buteur. « Je suis déjà à plus d’un but par match cette année en championnat. Ce serait, pour un joueur comme moi, la moindre des choses », estime-t-il notamment dans un extrait qui a été publié vendredi soir.

Dans le détail, cette saison, Mbappé a inscrit ses 18 buts en 16 matchs, puisqu’il avait manqué la toute première journée à Lorient, écarté à cause du conflit autour de sa prolongation de contrat. Parmi ces 16 adversaires, cinq lui ont résisté : l’OM, Clermont, Rennes, Montpellier et Nantes. Il aura rapporté 26 points à son club (sur un total de 40), selon le décompte de la LFP.