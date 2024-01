RC Lens-PSG EN DIRECT : Quelle finition de classe pour Barcola, parfaitement servi par Mbappé… Lens puni par un impitoyable contre parisien (0-1)...

20h03 : Barcola préféré à Kolo Muani, Ramos et Asensio

Et hop, on attaque d'emblée avec la compo de Luis Enrique. On imaginait peut-être Mukiele, un vrai latéral de métier, débuter pour un tel match, pas de souci on a droit à un nouveau bricolage avec Carlos Soler à ce poste. On pensait aussi que Mbappé serait cette fois dans sa position préférentielle, avec Gonçalo Ramos installé en pointe, et là également, ce n'est pas le choix fait par l'insaisissable coach espagnol. Car oui, on trouvera Bradley Barcola sur l'aile gauche, où l'ancien Lyonnais est donc préféré à Kolo Muani, Ramos et Asensio.

🆗📜 𝐿𝑒 𝑜𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑡



Coup d'envoi 20h45 ! #RCLPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/90PZ0E9bWU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.