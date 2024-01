C’est le grand jour pour le Maroc ! Après une Coupe du monde réussie, avec une demi-finale à la clé, les Lions de l’Atlas ont maintenant envie de régner sur leur continent. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi lancent leur Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi face à la Tanzanie. Autre match au programme, la République démocratique du Congo contre la Zambie, qui avait réussi une énorme surprise en remportant la CAN en 2012.

Le fait du jour : Cheikhou Kouyaté endeuillé

Le milieu de terrain du Sénégal Cheikhou Kouyaté a été autorisé à quitter l’équipe pour assister aux funérailles de son père, a annoncé mardi la fédération sénégalaise de football (FSF). Le décès du père du joueur est survenu mardi à Dakar, et les funérailles se tiennent ce mercredi, a précisé le FSF, présentant « ses condoléances les plus attristées à Cheikhou Kouyaté ».

Notre joueur Cheikhou KOUYATÉ a été autorisé à quitter le regroupement de l'Equipe nationale, pour se rendre aux funérailles de son père qui a rendu l'âme ce jour à Dakar. Paix à son âme 🕊️ — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) January 16, 2024





Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, a commencé sa CAN par une victoire contre la Gambie (3-0) lundi à Yamoussoukro, à laquelle Kouyaté n’a pas participé. Les Lions de la Terenga disputent leur prochain match vendredi contre le Cameroun, toujours à Yamoussoukro.

Le match du jour : Maroc-Tanzanie

Près d’un demi-siècle que le Maroc n’a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, après une Coupe du monde surprenante, avec une élimination en demi-finale par la France, les supporteurs des Lions de l’Atlas nourrissent de grands espoirs pour cette CAN, où le Maroc fait partie des favoris. Mais qui dit favoris, dit danger. Depuis le début de la compétition, hormis le Sénégal et la Côte d’Ivoire, tous les favoris ont connu des débuts compliqués.

« On sait qu’on est attendus, mais on le sait depuis le Mondial. On est attendus par tout le monde, a expliqué le sélectionneur marocain Walid Regragui. C’est un nouveau statut, on doit l’assumer, on a appris à grandir avec pendant l’année. On a vu que tous les matchs qu’on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l’adversaire, comme nous, on l’avait au Mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. »

Dans un groupe à sa portée, le Maroc pourra compter sur une grosse sélection, avec des joueurs comme Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Hakim Ziyech, Amine Harit, Amine Adli ou Youssef En-Nesyri.

Le joueur du jour : Stoppila Sunzu

C’était la grosse surprise de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Arrivés sans aucune prétention au Gabon et en Guinée équatoriale, les Chipolopolos menés par Hervé Renard, avaient battu le Sénégal ou le Ghana avant de s’imposer en finale, aux tirs au but, face à la Côte d’Ivoire. Depuis, les Zambiens, qui affrontent la République démocratique du Congo ce mercredi, sont un peu retombés dans l’anonymat, tout comme Stoppila Sunzu.

Après la victoire en 2012, le défenseur central était arrivé dans les valises d’Hervé Renard à Sochaux, en 2014. Il l’avait encore suivi du côté de Lille, sans grande réussite. Egalement passé par Metz, Sunzu enchaîne désormais les saisons en Chine. Avant de retrouver Hervé Renard du côté de l’équipe de Fran… ? Ah, non, ce n’est pas possible.

