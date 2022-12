La Fédération marocaine de foot (FRMF) n’a pas entériné la défaite de ses protégés face à la France, mercredi en demi-finale du Mondial (0-2). Elle a annoncé ce jeudi avoir porté réclamation auprès de la Fifa concernant l’arbitrage de l’arbitre mexicain Cesar Ramos.









« La Fédération Royale Marocaine de football affirme qu’elle n’hésitera pas à défendre les droits de notre équipe, appelant à l’équité dans la prise des mesures nécessaires face à l’injustice arbitrale pratiquée sur l’équipe nationale marocaine lors de son match contre l’équipe nationale française, en demi-finale », est-il écrit dans le communiqué. « La FRMF a adressé une correspondance à l'instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l'avis de plusieurs spécialistes de l'arbitrage », indique-t-elle encore.

Deux décisions arbitrales n’auraient pas été digérées. L’action où Sofiane Boufal a pris un carton jaune après un contact avec Théo Hernandez, et celle où Tchouaméni ceinture, selon la FRMF, En-Nesyri dans la surface.





🚨بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/GvYKQFbpfr — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 15, 2022







Un peu plus tôt dans la journée, l’arbitre de la rencontre s’était exprimé sur son compte Instagram. Visiblement agacé d’être l’objet de critiques, le Mexicain Cesar Ramos avait écrit : « Mes amis le peuple marocain, s’il vous plaît soyez patient. Si vous n’êtes pas satisfait du match, vous pouvez soumettre une objection collective via le site de la FIFA et le match peut être rejoué. » La réclamation a donc depuis été déposée par la Fédération marocaine.

Pour quel résultat ? Cette demande n’a quasiment aucune chance d’aboutir quand on se souvient que la Fifa a refusé celle de la FFF sur l’égalisation de Griezmann contre la Tunisie.