Même pas besoin de courir quand on maîtrise. Ou alors, autre analyse, les Bleus sont fatigués voire un brin fainéants. Bref, difficile de savoir. Mais l’équipe de France a en tout cas battu un record contre le Maroc. Au total, tous ses joueurs ont parcouru 106,8 km, ce qui correspond au deuxième pire total de la compétition. Le vrai record alors ? Il était déjà détenu par Kylian Mbappé (pas le roi du replacement défensif) and co, contre la Pologne (106,4 km).





🇫🇷 Personne n'a moins couru que la #France (106,8 km) face au #Maroc depuis... la #France face à la #Pologne (106,4 km).



Et cela vaut aussi pour les courses à haute intensité (+ de 20 km/h).



Ce total, qui peut paraître bas si on divise par dix joueurs de champ, est à relativiser. Dans un rapport d’octobre 2021, le Centre International d’études du sport (CIES) avait établi que les équipes courraient en moyenne 99,9 km par match. Ce sont les joueurs de Liga qui étaient les plus endurants, avec 103,7 km à chaque rencontre, contre 98,6 km pour ceux de Ligue 1.