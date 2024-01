La mesure étant un mot qui n’existe pas dans le dictionnaire de la sélection algérienne et de ses supporteurs, il était hautement improbable que le naufrage des Fennecs se passe dans le calme et la volupté. En quête de rédemption après une non-qualificaiton pour la Coupe du monde et une piteuse sortie dès la phase de poules de la CAN en 2022, les Verts sont à nouveau passés à côté du rendez-vous continental.

Mardi soir, une fois l’élimination actée, les choses ont commencé tambour battant. Dès la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur algérien, connu pour son amour « modéré » des journalistes, s’en est pris à un confrère de DZ qui l’avait interrogé sur ses responsabilités dans ce fiasco. Réponse de l’ancien Marseillais : « De toute manière, toi, depuis le début t’es en mission. C’est connu, DZ Foot, depuis le début, c’est comme ça. Tu n’as pas précisé que j’étais l’un des rares entraîneurs, peut-être le deuxième, à avoir gagné une Coupe d'Afrique des Nations ».

Ce à quoi le journaliste incriminé a répondu « merci ». « Je me fous de tes remerciements à toi parce que je te connais depuis six ans, embraye alors Belmadi. La question, je ne sais même pas quoi répondre à ça. Si c’est pour démarrer comme ça… Ce n’est même pas du journalisme. Toi, tu es en mission depuis le début, je te l’ai déjà dit de toute manière. Question suivante. » Cette nervosité n’a rien de surprenant vu le contexte, mais elle ne date pas d’hier à en croire un journaliste que nous avions interrogé il y a quelques jours dans le cadre d’un portrait du sélectionneur algérien.

« Il est toujours sur la défensive, on le sent dans ses rapports avec la presse. A aucun moment il ne donne l’impression d’être serein, il préfère toujours chercher des justifications à ses piètres prestations. Et il reste toujours aussi clivant, mais c’est son tempérament, son caractère, expliquait ainsi Mounir Ouassel, directeur du média Le Score. Surtout depuis l’élimination de la CAN 2021, il est un peu tombé de son nuage et il s’en prend à tout. Le problème est qu’il transmet cet énervement à ses joueurs, plutôt que de garder son calme ».

Ambiance tendue à l’hôtel des joueurs

Mardi soir, l’énervement a débordé jusqu’aux supporteurs, qui n’ont pas hésité à rendre une petite visite à leur coach et leur équipe au pied de l’heur hôtel, aux cris des « Belmadi, dégage ! ». Alors que le président de la Fédération algérienne Walid Sadi tentaient d’échanger calmement avec eux, la tension est encore montée d’un cran quand le bus des Fennecs est arrivé. Pendant que les joueurs se faisaient escorter par un service de sécurité, des supporteurs ont tenté de pénétrer dans l’hôtel, avant de se faire dégager par les militaires présents sur place. Un seul a réussi à passer entre les mailles du filet avant de se faire rapidement mettre dehors par la sécurité des lieux, le tout dans une ambiance des plus électriques.

🚨🚨🚨 SCÈNE SURRÉALISTE



Des supporteurs algériens ont tenté de rentrer dans l’hôtel de la délégation algérienne afin de s’en prendre au président de la FAF, aux joueurs et à Djamel Belmadi. pic.twitter.com/uVaC7pI8hl — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 23, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Si rien n’est encore officiel, c’est peut-être sur ces tristes images que s’achèvera l’histoire entre les Fennecs et Djamel Belmadi, lui qui avait été porté en héros après la victoire à la CAN 2019 et son soutien au peuple lors du Hirak, ces manifestations massives qui avaient chassé le président Bouteflika la même année. Selon le média El Marma, le sélectionneur au sang chaud aurait été très marqué par ces tentatives d’intrusion post-élimination. On voit mal comment, dans un tel contexte, il pourrait décider de repartir pour un tour, lui qui semble avoir perdu sa recette miracle de 2019. Selon le chroniqueur de l’After Foot Walid Acherchour, Belmadi aurait déjà annoncé son départ à ses joueurs. Les histoires d’amour finissent mal, vous connaissez la chanson.