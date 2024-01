Qui ne tente rien n’a rien. Mais qui vise trop haut obtient rarement plus. Après le fiasco de l’Algérie lors Coupe d'Afrique des Nations 2024, Zinédine Zidane aurait été approché par la fédération algérienne pour le poste de sélectionneur, selon une information de L’Equipe. Le président de la fédé, Walid Sadi, est entré en contact avec l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui, malgré des attaches évidentes à ses origines, a poliment refusé, tout en se disant flatté.

L’Algérie, dernière de son groupe et éliminée prématurément de la CAN, s’est séparée, il y a quelques jours, de son sélectionneur Djamel Belmadi et lui cherche un successeur. Outre Zidane, des noms bien connus tels qu’Hervé Renard et Vahid Halilhodzic mais aussi, plus surprenant, Jorge Sampaoli, seraient dans le viseur des Fennecs, en quête de renouveau avant la Coupe du monde 2026.