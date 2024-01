C’est officiel, la phase de Poules de cette Coupe d'Afrique des Nations absolument folle aussi bien sur le terrain qu’en dehors est terminée. On connaît donc les seize équipes qualifiées pour les 8es de finale. Parmi celles-ci, la Côte d’Ivoire, nation hôte de la compétition, qui a dû son salut à la victoire marocaine mercredi soir face à la Zambie. Libérés, délivrés, et si les Éléphants se réveillaient enfin ?

Le match du jour : Maroc - Zambie (1-0)

Mercredi soir, après les deux matchs nuls entre l’Afrique du Sud et la Tunisie et entre le Mali et la Namibie, qui ne faisaient pas son affaire, c’est tout un pays, la Côte d’Ivoire, qui s’est mis subitement à soutenir le Maroc dans son duel face à la Zambie. Une victoire des Lions de l’Atlas permettait en effet aux Éléphants de ne pas se faire sortir de leur CAN, l’affront suprême, dès les phases de poules. Pendant une heure et demie, donc, le pays s’est posé devant le poste de télé et a pris une grande respiration.

Avant d’exulter à la 38e minute sur le but d’Hakim Ziyech, le seul de la rencontre, synonyme de qualification pour les 8es de finale pour la bande à Emerse Faé, l’ancien adjoint de Gasset nommé à la tête de la sélection après la démission du Français. Celui-ci pensait que son départ était la seule possibilité de donner un nouveau souffle à ce groupe en cas de miracle. Or, miracle il y a eu. Désormais, face aux tenants du titre sénégalais, tout peut arriver. Après tout, quand on a frôlé le pire, pourquoi finalement ne pas envisager le meilleur ?

Explosion de joie des supporters ivoiriens (marocains maintenant) à la sortie du stade. La Côte d’Ivoire est qualifiée ! #CAN2023 pic.twitter.com/lrNQyUn1um — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 24, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





L’entraîneur du jour : Djamel Belmadi

Ce qui n’était pas envisageable il y a seulement quelques jours, quand l’Algérie se lançait pleine d’espoirs, et tout son peuple avec elle, dans cette CAN avec la ferme intention de faire oublier le camouflet de 2022, est devenu réalité mercredi. Le sélectionneur Djamel Belmadi, vainqueur du trophée en 2019 et auteur d’une série record de 35 victoires d’affilée avec les Fennecs, a, été poussé vers la sortie. Selon L’Equipe du jour, le président de la fédé algérienne Walid Sadi rêve d’attirer Hervé Renard, pourtant engagé avec l’équipe de France féminine et en pleine préparation des prochains JO.

Le fait du jour : Regragui lourdement sanctionné

Les Lions de l’Atlas privés de leur Mufasa. Après l’altercation survenue entre Walid Regragui et Chancel Mbemba, à la fin du match entre le Maroc et la RD Congo (1-1) dimanche, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de suspendre le sélectionneur marocain pour quatre rencontres. Si la fédé marocaine a fait appel, il semble peu probable que celui-ci soit entendu. Quatre matchs, si on calcule bien, ça veut dire que les coéquipiers d’Hakim Ziyech devront faire sans leur coach jusqu’au bout de la compète si jamais ils parvenaient à se hisser en finale.

Les supporters du jour :

Les fans ivoiriens, premiers supporters du Maroc mercredi. - FADEL SENNA

Le tableau des 8es :

Angola - Namibie

Nigeria - Cameroun

Cap-Vert - Mauritanie

Sénégal - Côte d'Ivoire

Guinée équatoriale - Guinée-Bissau

Egypte - RDC

Mali -Burkina Faso

Afrique du Sud - Maroc