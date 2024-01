Le club de football de l’Entente sportive Pays d’Uzès (Gard) a décidé d’exclure l’un de ses joueurs, Adel, après la publication d’une vidéo sur TikTok, dans laquelle il énumérait une longue liste d’interdictions qu’il souhaite imposer à sa future femme. « Les pensées et les propos » du joueur « ne concernent que lui et nullement le club. Aucun rapport avec notre club, injustement cité », déplorait la direction de l’Entente sportive Pays d’Uzès, le 8 janvier dernier, sur sa page Facebook.

Le lendemain, le club gardois faisait part de son intention de se séparer de ce Tiktokeur qui frôle les 800.000 abonnés, dont la vidéo a suscité de très nombreuses réactions. « Quand j’ai vu la vidéo, j’ai été choqué, confie Ahmed Maharzi, le président de l’Entente sportive Pays d’Uzès, à 20 Minutes, ce mardi. Et ma décision était prise. La politique, la religion… Tout ça doit rester en dehors d’un stade de football. C’est personnel. »

Sa femme n’aura pas le droit « d’avoir des amis garçons »

Sur cette vidéo, Adel indique que sa femme aura l’interdiction « d’avoir des amis garçons », ni même d’être employée « dans un travail où il y a des hommes autour d’elle », de voyager sans lui, de s’exprimer sur les réseaux sociaux, etc.

Des mots qui ont suscité de vives réactions, fustigeant la misogynie de cette vidéo, et les propos moyenâgeux qu’elle véhicule. De son côté, dans une vidéo publiée il y a quatre jours, le Tiktokeur uzétien dénonce une polémique « totalement injustifiée ».

« Je trouve ça regrettable qu’ils aient cédé aux pressions médiatiques »

« Je trouve ça vraiment regrettable qu’ils aient cédé aux pressions médiatiques, au lieu de, tout simplement, m’appeler, et essayer d’avoir une discussion avec moi, indique-t-il. On me traite de misogyne et tout ce qu’il y a avec, mais quand c’est une femme qui fait une vidéo avec des propos similaires, elle, on ne la traite pas de misandre. » Adel est, toutefois « sûr et certain » qu’il fera, bientôt, « le bonheur d’un autre club. Mais je reste positif, et je souhaite tout le meilleur à mon ancien club », assure le joueur.

Il y a une semaine, déjà, le Tiktokeur gardois avait tenté de s’expliquer en assurant que sa vidéo n’était qu’un « trend », c’est-à-dire une tendance sur ce réseau social, qui vise à répéter un format viral. S’il a été attaqué, lui, c’est parce qu’il a « beaucoup plus de notoriété » que les autres vidéastes. Des formats qui « ne sont pas forcément pris au sérieux », ajoute-t-il, assurant qu’il a fait « semblant » de lire un cahier vide, « pour le jeu d’acteur ». « La personne qu’ils ont décrite dans les médias, c’est tout, sauf moi […] J’ai toujours affiché ma fierté d’être Français, je l’ai toujours défendue. »