Le Père Matthieu, prêtre star de TikTok, quitte les réseaux sociaux

Il est l’un de ces prêtres 2.0 qui ont transformé les réseaux sociaux en nouveau terrain d’évangélisation : Matthieu Jasseron, alias Père Matthieu, a fait ses adieux sur TikTok pour ne pas risquer de devenir « un gourou ».

« Après trois ans sur les réseaux, il me semble qu’il est temps pour moi d’arrêter », affirme le prêtre star de TikTok, dont l’approche iconoclaste a attiré 1,2 million d’abonnés sur ce réseau social prisé des jeunes, dans une vidéo postée mercredi.

« Si vous m’avez donné de vivre mille fois plus que tout ce que j’aurais pu imaginer, (…) je crois aussi que cette position médiatique flatte parfois en moi un orgueil qui n’est pas toujours très ajusté », ajoute-t-il, souriant dans son bureau orné d’une croix et d’une statue de la Vierge.

Cela « révèle même peut-être une dimension un peu ''gourou'' dont il me semble qu’il faudrait se méfier », ajoute-t-il, tandis qu’en fond sonore défile le thème au piano de la chanson Where is my mind (« Où ai-je l’esprit ») des Pixies.

« De tout cœur merci »

Curé de campagne iconoclaste, le père Matthieu s’était lancé au printemps 2020 sur TikTok depuis sa paroisse de Joigny (Yonne). Dans ses vidéos, il répondait sans tabou aux questions de fidèles, au risque de bousculer la doctrine catholique et de s’attirer les foudres des plus conservateurs qui le traitaient d'« hérétique ».

Il avait aussi irrité les évêques en publiant une vidéo où, à la question « est-ce qu’en étant gay, on est toujours chrétien ? », il répondait que « nulle part, il n’est marqué que c’est un péché ». La Conférence des évêques de France (CEF) avait alors affirmé « désapprouver certaines de ces vidéos qui dénaturent le message de l’Église ».

« J’aimerais juste vous dire au revoir, et de tout cœur merci », explique le Père Matthieu dans sa vidéo d’adieu qui totalisait jeudi plus de 220.000 « likes » (« j’aime »).