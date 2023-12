Alerte disparition. Sur les réseaux sociaux, Mohamed Henni – youtubeur aux 2 millions d’abonnés et casseur professionnel de télévision – manque à l’appel. Depuis une grosse semaine, le Marseillais ne publiait plus rien sur ses réseaux sociaux, ni sur sa chaîne YouTube. « L’OM a joué il n’a pas fait de story », s’inquiète un Twittos. Alors sur TikTok, les internautes ont décidé de mener l’enquête en dévoilant parfois des informations très éloignées de la réalité. « Ne vous faites pas avoir, il est toujours introuvable », explique un des internautes dans une vidéo publiée lundi.

Selon lui, il aurait été agressé au couteau et serait depuis disparu. « Si c’est vrai, c’est vraiment très grave ». Un article titré « Mohamed Henni mort cette nuit », publié sur le site Actualité.co, raconte même que le blogueur aurait été tué à coups de couteau dans une forêt à Marseille. « Un passant aurait vu Mohamed en sang, il s’agirait d’un règlement de compte ». D’autres hypothèses s’entremêlent : sa maison aurait été brûlée et il aurait été blessé, lui et sa famille auraient été menacés. Une rançon de 50.000 euros aurait même été réclamée. Preuves à l’appui, des photos tentent de montre le blogueur entouré de bandages.

« Un moment pour s’occuper de ses proches »

Des peurs qui sont confirmées très vite par un message du rappeur Mister You : « Ça fait maintenant près d’une semaine qu’on n’a plus de nouvelles de Mohamed Henni, j’espère de tout cœur qu’il ne lui est rien arrivé de grave ». Pourtant, toutes les vidéos en question sont des anciennes publications. Par exemple, la vidéo de Mohamed Henni couvert de bandage avait été tournée en 2022 après « avoir survécu à l’explosion de feux d’artifice après la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ».

En réalité, Mohamed Henni est bien vivant. Ce mardi, il est finalement sorti du silence sur son compte Instagram : « Je ne voulais pas le faire, les gars, mais je vais réagir à mon absence de ces derniers jours. J’ai vu que beaucoup de gens s’inquiétaient et de plus en plus avec des théories qui partaient dans tous les sens. Il y a même des gens qui ont pensé que j’étais mort ». Un peu désolé pour ses abonnés, Mohamed Henni explique qu’il a été forcé de se déconnecter face aux soucis de santé de sa mère. « La maladie peut frapper à tout moment. Il ne s’agit pas de moi physiquement ». Avant de poursuivre : « Il y a les réseaux sociaux et il y a la vraie vie, et là c’est la vraie vie. Il y a un moment pour faire des blagues et un moment pour s’occuper de ses proches ».

Plus largement, cette vive inquiétude des internautes questionne la liberté laissée aux créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Pour quelques minutes de déconnexion ou pour s’occuper des leurs proches quelques jours, ces derniers finissent parfois par regretter, quitte à devoir justifier publiquement leur absence.