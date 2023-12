Ils avaient voulu voir si une voiture explosait quand on tirait sur le réservoir. Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, le duo de youtubeurs animant la chaîne Vilebrequin, ont été condamnés lundi soir à 3.000 euros d’amende chacun par le tribunal de Charleville-Mézières pour avoir fait usage de fusils et pistolets lors du tournage d’une de leurs vidéos. Le parquet avait requis six mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende, soulignant que « ce genre de vidéo et de youtubeurs intéressent tout particulièrement les jeunes et les adolescents en construction », exigeant d’eux « une exemplarité vis-à-vis de leur public. »

Cette décision intervient dix jours après l’annonce de la fin de Vilebrequin, première chaîne automobile sur Youtube en France avec près de 2,5 millions d’abonnés, le duo voulant souffler après sept ans de production hebdomadaire.

Les armes fournies par un complice douanier

Dans la vidéo incriminée, publiée fin 2022, les deux vidéastes tiraient à balles réelles sur deux voitures destinées à la casse sur un terrain privé situé à Belleville-et-Chatillon-sur-Bar (Ardennes). Dix armes à feu, fournies par un douanier de 25 ans également condamné à une amende de 2.000 euros, avaient été utilisées. Les trois hommes avaient déjà tourné une première vidéo deux ans auparavant, où une voiture blindée avait été prise pour cible, mais celle-ci s’était déroulée dans un stand de tir.

Le parquet a souligné que le complice des youtubeurs « n’avait aucune légitimité à organiser cette séance de tir et à prêter ses armes. » En s’appuyant sur lui, « mes clients avaient la sensation que tout était bordé », a fait valoir l’avocat des youtubeurs de Vilbrequin, Me Arnaud Pelpel. Quant à l’exemplarité, dans la vidéo, le duo répète une quinzaine de fois « ne le refaites surtout pas », a-t-il rappelé, plaidant la relaxe.