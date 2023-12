L’affaire remonte à plusieurs mois, mais Papacito doit s’expliquer devant les autorités. Le quotidien Libération révèle le placement en garde à vue de l’influenceur d’extrême droite mardi 12 décembre.

Les enquêteurs de la division de la lutte contre les crimes de haine s’intéressent aux menaces émises par Papacito à l’encontre de Christian Eurgal, maire du village de Montjoi (Tarn-et-Garonne).

Une chaîne clôturée par YouTube en juin dernier

Au départ de l’affaire, une simple querelle de voisinage entre un proche de l’influenceur et un autre habitant du village. Résultat : Ugo Gil Jimenez, plus connu sous le nom de Papacito et très suivi sur les réseaux sociaux (116.000 abonnés sur Instagram) a publié deux vidéos, dont l’une vue plus d’un demi-million de fois, à destination de l’élu.

L’édile, qualifiée de « fouine » avait ensuite reçu des menaces de mort, qui ont entraîné son placement sous protection policière. Au début du mois, le domicile de l’influenceur, qui habite en Espagne, avait été perquisitionné, rappelle Libération. La chaîne du vidéaste d’extrême droite avait été clôturée par YouTube en juin dernier lors de cette affaire. Papacito avait été également banni de Twitter en 2021.