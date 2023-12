Les statistiques YouTube de l’année 2023 sont tombées et Tibo InShape figure parmi la liste des créateurs ayant gagné le plus d’abonnés sur la plateforme en une seule année. S’il ne rejoint pas le podium – constitué de MrBeast, Inox tag et Unchained – le passionné de muscu n’a pas à rougir de sa septième place, derrière Michou et Squeezie. Pourtant, l’objectif n’est pas suffisant pour le youtubeur. En octobre dernier du late-show « Zen », présenté par Maxime Biaggi, il avait expliqué : « Je pense avoir les capacités pour devenir le numéro 1 français, mais on va voir de quoi demain est fait. En tant que compétiteur, on aime les challenges, on aime se dépasser et on va tout faire pour ».

Avec ses 13 millions d’abonnés désormais, le compte a été propulsé en seulement quelques mois. Ce sont plus de 2 millions d’abonnés en deux mois et plus de 4 millions d’abonnés en neuf mois. Des chiffres – qui digne d’un Tibo InShape au développé couché – ne faiblissent pas.

Des sketchs mimés pour séduire l’international

Sa seule prot' pour faire gonfler les statistiques ? Les vidéos Shorts lancées par YouTube en juillet 2021 pour contrer le succès insolent de TikTok. Si on attendait des Shorts qu’ils deviennent des extraits pour promouvoir les vidéos plus longues, le youtubeur Tibo InShape – qui n’a pas répondu à nos sollicitations – a décidé d’en faire autrement en proposant des sketchs majoritairement mimés, à raison de quatre mini-vidéos en moyenne par jour. Au programme : du sport, des blagues pas toujours drôles et du jeu d’acteur à faire pâlir la Comédie Française. Avec comme référence de style, le personnage de la série britannique Mr Bean ou le célèbre TikTokeur Khaby Lame.

La recette est un succès et les vidéos courtes récoltent pour certaines jusqu’à 3 millions de vues parfois, avec une moyenne de 300.000 pour la plupart. Pourtant, le passionné de muscu était un brin réfractaire au début. « Au début, j’étais anti-Shorts, parce que j’étais sur TikTok, sur Instagram. Le contenu vertical, j’avais ma dose », confiait-il chez Maxime Biaggi. Finalement, le youtubeur s’y penche de plus près et y découvre une belle technique pour trouver de nouveaux abonnés, même internationaux venus d’Allemagne ou d’Inde. « Les shorts, ça fait exploser la chaîne ».

Une croissance d’audience grâce aux shorts

Outre les quelques abonnés dragués mondialement, la création de contenus boost le référencement des vidéos sur YouTube. « Nous avons récemment effectué une analyse où nous avons examiné la croissance de l’audience pour les chaînes qui ne faisaient que des vidéos longues et les chaînes qui faisaient à la fois des vidéos longues et courtes, a expliqué le chef de produit YouTube. Les chaînes qui ont créé des shorts semblaient croître plus rapidement. Nous pensons que la demande du public pour du contenu court sera une tendance à long terme », répondait Pierce Vollucci, chef de produit chez YouTube, dans une vidéo publiée en juillet 2022.

Mais pour monter sur la première marche du podium, Tibo InShape a encore un peu de marge. Sur la chaîne de son plus gros concurrent, Squeezie et son presque 19 millions d’abonnées, des vidéos Shorts sont également proposées mettant en valeur des extraits de certaines émissions comme « Qui est l’imposteur » ou « Qui nous cache quelque chose ». Des formats longs qui comptabilisent à chaque fois près de 10 millions de vues… bien loin des 500.000 vues en moyenne de Tibo InShape.