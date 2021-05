Khaby Lame a plus d'abonnés que Mark Zuckerberg sur Instagram — Captures Instagram/@khaby00

Khaby Lame est la dernière sensation de TikTok.

Le jeune Italien poste des vidéos dans lesquelles il se moque des « life hacks » très souvent contre-productifs et a gagné 50 millions d’abonnés en moins de deux mois.

À un tel rythme, il pourrait bientôt devenir le vidéaste le plus suivi du réseau social.

Dans une autre vie, personne ne nous aurait crus si on avait affirmé qu’une vidéo de vingt secondes avec du papier toilette comme seul accessoire pouvait vous apporter dix millions d’abonnés en moins d’une semaine. Mais nous vivons désormais dans le monde de TikTok où tout est possible. Bien que nous soyons soucieux de notre hygiène intime, cet exemple ne sort pas de nulle part puisque l’on doit un tel concept à Khaby Lame, 21 ans, qui a réussi l’exploit de gagner 50 millions d’abonnés en moins de deux mois. Il est désormais l’Italien le plus suivi du pays sur le réseau social, et est classé parmi les 100 créateurs de contenus les plus populaires au monde.

Khabane Lame, de son vrai nom, est né le 9 mars 2000 au Sénégal. À l’âge d’un an, il débarque dans la région de Turin avec ses parents. Vingt ans plus tard, comme plus de deux milliards de personnes dans le monde, il se retrouve confiné dans son appartement. À ce moment-là, le jeune homme décide de poster des vidéos sur TikTok. Le succès vient rapidement : onze mois après avoir débarqué sur le réseau social, Khaby Lame dépasse le million d’abonnés.

Parfois plus de 200 millions de vues par vidéo

Toutefois, cette jolie gloire est devenue un tour de force lorsque le vidéaste a décidé de proposer plus fréquemment des contenus dans lesquels il se moque des « life hacks », ces astuces qui permettent normalement de gagner en efficacité au cours de la journée. Enfin, ça, c’est quand ces conseils ne deviennent pas totalement contre-productifs tellement ils sont tirés par les cheveux.

Khaby Lame a décidé d’exploiter ce filon en se moquant de ces prétendues astuces qui nous font plus perdre du temps qu’autre chose. Sans jamais dire un mot, avec toujours un poil de dédain dans son regard, le jeune Italien s’est attiré une audience internationale. Lui ne reproduit pas les challenges de danse à la mode, il se contente de montrer l’absurdité de certaines vidéos des autres utilisateurs et utilisatrices. Résultat : les siennes dépassent parfois les 200 millions de vues.

Bientôt sur Twitch et YouTube ?

Aujourd’hui suivi par 54 millions de personnes, il se pourrait bien que Khaby Lame finisse par détrôner Charli D’Amelio, tiktokeuse la plus suivie à travers la planète avec ses 115 millions d’abonnés, et devienne le futur roi de l’application. Dans une interview au Corriere della Sera, le vidéaste a expliqué qu’il ne resterait pas toujours sur ce credo des vidéos réaction et qu’il réfléchissait à diversifier ses contenus pour ensuite se lancer sur d’autres plateformes comme Twitch et YouTube.

Grâce à cette audience, Khaby Lame peut désormais rêver faire de cette passion son métier. Sa notoriété sera alors mise au service des autres, et notamment des personnes résidant dans des logements sociaux, où il vit encore aujourd’hui. « C’est un endroit auquel je dois tout, a-t-il expliqué au Corriere della Sera. À travers TikTok, ce serait un rêve pour moi de pouvoir les aider un jour, ainsi que ma famille bien sûr. » Nul doute que l’influenceur, qui a désormais plus d’abonnés que Mark Zuckerberg sur Instagram, réussira à atteindre son objectif.