Aussitôt postée, aussitôt supprimée. Ce jeudi, Tibo InShape a retiré une vidéo de sa chaîne YouTube secondaire qui commençait à faire polémique. Dans ce nouveau post intitulé « Vladimir Poutine à la salle de sport !! », l’influenceur s’amusait à commenter les exercices de musculation réalisés par le dirigeant russe. « Désolé pour ma maladresse sur ma vidéo chaîne secondaire, j’ai retiré la vidéo YouTube. Merci pour vos messages, je ferai attention la prochaine fois », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Dans ce contenu d’une durée de deux minutes, Tibo InShape commentait une séquence publiée sur le compte YouTube de RT France. On y voyait le président russe et Dmitri Medvedev « pousser de la fonte à Sotchi » (c’est le vrai titre).

« Respect monsieur Vladimir Poutine pour votre entraînement »

Au-delà du décalage entre le concept de la vidéo et la situation géopolitique actuelle, ce sont surtout les paroles de l’influenceur qui dérangeaient. « Respect monsieur Vladimir Poutine pour votre entraînement. Mais par contre, ce qu’on aimerait par-dessus tout, monsieur Vladimir Poutine, c’est la paix. Et pour vous qui regardez ma vidéo YouTube et qui souhaitez perdre du poids ou prendre de la masse, tout se passe sur mon application de sport ShapeYou », lançait-il à ses abonnés à travers un montage bancal.

comment peut-on sérieusement sortir une vidéo où l'on enchaîne ces phrases-là ? pic.twitter.com/gej6TeSe5A — Vincentmnv 🐾 (@VincentMnV) March 3, 2022

Lorsqu’il s’exprimait face caméra, Tibo InShape donnait donc son avis sur la façon dont Vladimir Poutine s’entraînait. « On va vraiment laisser un mec qui fait des mouvements dégueulasses comme ça commencer une troisième guerre mondiale ? J’espère pas ! », ajoutait-il.

Sur son compte Twitter, après avoir supprimé sa vidéo, le youtubeur a précisé : « J’ai fait une vidéo sur l’entraînement de Poutine à la salle de sport et ce n’est pas le moment avec tout ce qu’il se passe. »