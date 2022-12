Ils vont nous quitter en 2023… Il est mort le YouTube Game

Vous pouvez juger ça malsain ou porte poisse mais voilà la triste vérité : les rédactions ont l’habitude de préparer des nécrologies de personnalité qui risquent de nous quitter dans les mois à venir. Ne reculant devant rien pour plus de transparence, 20 Minutes a décidé de dévoiler quelques-unes des nécrologies que nous avons mises au frigo pour 2023. Aujourd’hui, nous vous dévoilons la nécrologie du YouTube Game.

« C’est le tournage dans lequel je me suis le plus investi, c’est le PIRE lancement d’une vidéo sur ma chaîne. Coup dur » : c’est sur ces mots que le vidéaste Cyprien réagissait il y a quelques jours sur Twitter au nombre de vues de son dernier court métrage, Fujisan. 20 heures après sa publication, la vidéo n’avait été vue que 430.000 fois, contre 1,1 million de fois en moyenne, selon le youtubeur. Mauvais choix de date de sortie ? Sorcellerie de l’algorithme ? Ou alors le signe qu’en 2023, le YouTube Game est destiné à une mort certaine ?





C'est le tournage dans lequel je me suis le plus investi, c'est le PIRE lancement d'une vidéo sur ma chaîne. Coup dur. J'en reste cependant pas moins fier et vos messages me font très plaisir. https://t.co/BH1DrqzVHt — cyprien (@MonsieurDream) December 24, 2022



Car oui, si vous fréquentez la plateforme depuis plusieurs années, vous ne serez pas étonnés de constater l’écart, voire le fossé, qui se creuse entre YouTube et les autres plateformes, Instagram et Tik Tok en tête. Certains créateurs de contenus historiques, comme Cyprien, McFly & Carlito ou EnjoyPhoenix voient leurs vues diminuer (et donc leurs revenus), et/ou se développent sur d’autres plateformes bien plus dans l’air du temps. En bref, le YouTube Game s’essouffle, et on craint que 2023 l’achève en un clic.

Une plateforme en perte de vitesse

Une des raisons de cette mort annoncée du YouTube Game, c’est tout d’abord la perte de vitesse de la plateforme en elle-même, concurrencée de toute part, notamment par son concurrent de streaming Twitch ; et par sa petite sœur de courtes vidéos Tik Tok. Chez la génération Z, celle des adolescents, YouTube et Tik Tok sont au coude à coude, loin devant Instagram ou WhatsApp. D’autant que la guerre semble déclarée entre les deux plateformes : YouTube s’est mis aux « shorts », ces vidéos courtes et consommables rapidement, comme sur… Tik Tok. De son côté, l’application chinoise testerait son mode horizontal, comme le rapporte le média TechCrunch. YouTube et ses 2 milliards d’utilisateurs craignent-ils de se faire engloutir par Tik Tok, qui compte plus d’1,7 milliard d’utilisateurs dans le monde, et qui ne cesse de grandir ?

Pour les créateurs de contenus, dont font partie les stars du YouTube Game, ont vu en Tik Tok un médium concurrent et pour certains complémentaires. Les nouveaux créateurs et créatrices de contenus qui émergent de la plateforme peuvent compter sur un algorithme qui multiplie les vues et l’engagement, pour des coûts diminués. Pour les deux plateformes, c’est également la bataille des revenus : ainsi, en septembre dernier, YouTube, racheté par Google, a annoncé que dès 2023, elle versera 45 % des recettes publicitaires générées par les vidéos courtes Shorts à leurs créateurs. Une manière de se différencier de Tik Tok, qui ne dispose pour l’instant que d’un fond à montant fixe sans partage de revenus, mais dont la rémunération serait bien plus avantageuse que sur YouTube. Car là encore, sur Internet, l’argent reste le nerf de la guerre.

Des créateurs qui se suivent et se ressemblent

D’autant que certains vidéastes sont présents sur la plateforme depuis plus de quinze ans : Cyprien, Norman, Natoo… Des visages connus et reconnus du grand public, qui ont dû s’adapter à un public qui a grandi avec eux. Le YouTube Game évolue, change, en témoigne le succès de YouTubeurs gaming comme Michou ou Inoxtag, qui sont aussi présents sur Twitch, par exemple. Pour d’autres comme Squeezie ou McFly & Carlito, il a fallu trouver toujours de nouveaux concepts, alors que l’écart se creuse entre leur âge et leur public cible. Certaines blagues ne font plus rire les ados, comme on a pu le voir dans les commentaires du dernier « Stand-up de merde », publié il y a un mois. L’humour pipi caca et les réactions parfois excessives des deux YouTubeurs ont eu le don de provoquer de nombreux commentaires négatifs, signe que le YouTube Game de 2022 est bien différent de celui de 2012.





Stand up de merde :

Leopold arrive avec une perruque et dit « bonjour »



Bigflo *s’écroule sur le siège et rampe au sol *

Mcfly *fracasse son téléphone * « JE SUIS TROP FRIAND DE CE GENRE DHUMOUR »

Carlito *fait une roulade *



Stand up de merde :

Leopold arrive avec une perruque et dit « bonjour »

Bigflo *s'écroule sur le siège et rampe au sol *

Mcfly *fracasse son téléphone * « JE SUIS TROP FRIAND DE CE GENRE DHUMOUR »

Carlito *fait une roulade *

* Tout le monde* : pic.twitter.com/e4B5B5Ljrr — noa (@aonslr) November 21, 2022



Ailleurs sur YouTube, du côté des influenceuses beauté et lifestyle, les vidéos se suivent et se ressemblent, de vlogs aseptisés en placements de produits à peine déguisés. L’avènement du marketing d’influence sur Instagram et Tik Tok est passé par là : les YouTubeuses ne sont plus les premières prescriptrices. EnjoyPhoenix, avec douze années d’activité sur la plateforme, annonçait dans ses vlogmas vouloir se repositionner vis-à-vis de YouTube, notamment en étant plus présente sur Twitch. Une nouvelle ère dans ce qui faisait l’essence même de la filière vidéo de Google. Même des vidéastes très influentes comme Léna Situations ont développé des concepts pour sortir de YouTube tout en gardant la plateforme comme base d’appui, notamment en développant sa marque et ses pop-up stores.

Un écosystème secoué par des scandales

Comment parler de la mort du YouTube Game sans parler du démantèlement de ses idoles ? Ces derniers mois, de nombreux vidéastes se sont vus accuser de faits très graves. D’un premier tweet du youtubeur Squeezie en 2018 à l’ouverture d’enquêtes judiciaires il y a quelques mois, le hashtag #Balancetonyoutubeur a mis en lumière les propos et agissements de certains grands noms francophones de la plateforme. En juin dernier, c’est une enquête de Mediapart autour du vidéaste Léo Grasset, aka Dirty Biology, qui recueille le témoignage de plusieurs femmes qui l’accusent de violences psychologiques et sexuelles, et une de viol. Il y a quelques semaines, c’est Norman Thavaud, alias Norman Fait des Vidéos, figure iconique du YouTube Game, qui a été placé en garde à vue à la suite de sept plaintes pour viol et corruption de mineurs. YouTube a décidé de démonétiser certaines chaînes, comme celle de Norman, mais aussi d’Experiment Boy ou de MarvelFitness, mais également de renforcer son arsenal de sanctions : ainsi la plateforme pourra prendre certaines mesures en cas de « comportements inappropriés », y compris hors ligne.





Les scandales et polémiques sur YouTube sont fréquents : rien que dans les dernières semaines, les dernières vidéos de Cyrus North sur sa poupée sexuelle ou de Gaëlle Garcia Diaz sur le drag ont été sujettes à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Mais ces « bad buzz » affaiblissent la plateforme et ses créateurs, qui semblent pour certains avoir du mal à se renouveler. À cela s’ajoute un algorithme toujours mystérieux, qui met en avant certaines vidéos et pas d’autres : une gigantesque boîte noire qui conditionne les revenus des vidéastes, et sur lequel ils n’ont aucune maîtrise. Enfin, il y a la question des annonceurs : si NordVPN ou Rhinoshield continuent à sponsoriser la moitié du YouTube Game francophone, on peut craindre que le modèle économique des créateurs de contenus se trouve ailleurs, notamment du côté d’autres plateformes. En bref, 2023 sonnera-t-elle la mort du YouTube Game tel qu’on le connaît aujourd’hui ? Il y a fort à craindre que oui, avec deux issues possibles : un renouvellement de la plateforme pour le meilleur, ou un déclin inévitable.