Deux joueuses de l’équipe féminine de Lyon, la défenseuse australienne Ellie Carpenter et la milieu de terrain néerlandaise Danielle van de Donk, ont annoncé leurs fiançailles à l’occasion du Nouvel An. Les deux femmes ont publié lundi une photo sur Instagram, les montrant sur une plage, la Néerlandaise de 32 ans arborant une bague au doigt. « Ma partenaire pour la vie », a-t-elle ajouté.

Les deux internationales se sont rencontrées à l’OL féminin, club multiple champion d’Europe des clubs et champion de France. Carpenter, 23 ans, est arrivée à Lyon à l’été 2020 en provenance des Portland Thorns (Etats-Unis) alors que van de Donk a été recrutée un an plus tard, en juin 2021 après avoir joué à Arsenal (Angleterre).

Ensemble, elles ont gagné deux championnats de France (2022, 2023), une coupe de France (2023) et une Ligue des Champions (2022). Le club de l’OL les a félicitées, ainsi que plusieurs de leurs coéquipières telles que Wendie Renard, Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, tout comme l’Australienne Samantha Kerr, qui évolue à Chelsea et d’autres joueuses internationales.