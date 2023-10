Une page se tourne à l’Olympique Lyonnais. Alors que le club est empêtré dans une crise sans précédent, avec une place de lanterne rouge après neuf journées de Ligue 1 (aucune victoire au compteur), et un terrible nouveau couac dimanche contre Clermont (1-2), l'OL de John Textor vient d’annoncer une décision majeure ce lundi. Après quatorze années au service des équipes masculines et féminines, et un statut de véritable bras droit de Jean-Michel Aulas, le directeur général du football du club Vincent Ponsot va se recentrer sur la partie féminine.

Via un communiqué, l’OL explique qu’il délaissera en effet ses responsabilités au sein de l’OL masculin à partir du 3 janvier 2024. « Promu » directeur général de l’OL féminin à partir du 3 janvier 2024, « Vincent Ponsot se concentrera, dans son nouveau rôle, à la réalisation de la vision de Michele Kang pour le football féminin ».

Taclé publiquement par Juninho, Gunnarsdottir et Dembélé

« Le leadership de Vincent nous aidera à réaliser notre vision pour construire la meilleure organisation mondiale tout en élevant le football féminin à l’échelle globale », explique ainsi la femme d’affaires américaine, propriétaire de la section féminine de l’OL depuis cinq mois. « Je suis heureux de voir Vincent reconnu dans ce rôle de direction. Michele crée une culture de haute performance et veut les meilleurs talents pour exécuter sa vision innovante et ambitieuse à l’échelle mondiale pour le football féminin. Le bilan éprouvé de Vincent pour l’OL et son excellente réputation parmi les dirigeants du football à travers l’Europe font de lui le bon choix pour ce rôle », commente de son côté John Textor, en quête de son successeur au poste de DG du football masculin.

Reconnu de longue date sur la partie juridique, Vincent Ponsot a été vivement critiqué ces dernières années pour sa gestion humaine et sportive, à la fois par l’ancien directeur sportif du club Juninho, l’ancienne joueuse Sara Björk Gunnarsdottir, qui avait dénoncé en janvier 2023 un comportement « honteux » de l’OL durant sa grossesse, et plus récemment Moussa Dembélé. Dans une interview à Foot Mercato le mois dernier, l’ancien attaquant lyonnais, désormais en Arabie saoudite, a reproché à Vincent Ponsot de « ne pas connaître le football », d’avoir « été irrespectueux » et d’avoir joué « un jeu sournois » en « attisant la haine des supporteurs » à son égard. Aurant d’épisodes qui avaient incité au printemps les virages du Parc OL à réclamer la démission du DG du football, mais aussi celle du responsable du recrutement Bruno Cheyrou, dont il était très proche.