Au Parc OL,

Dans son premier quart de saison catastrophique, l’Olympique Lyonnais n’avait pas encore vraiment eu le plaisir de subir des décisions arbitrales défavorables, et décisives. C’est chose faite depuis dimanche et cette sixième défaite en neuf journées de Ligue 1 contre Clermont (1-2). La nouvelle lanterne rouge du championnat est certes passée au travers de son début de rencontre, mais Willy Delajod, et surtout Jérôme Brisard et Yohann Rouinsard (les arbitres vidéo du soir) ne l’ont pas aidée. A la 10e minute de jeu, sur une longue relance au pied, Mory Diaw (excellent dans ce domaine) vise son attaquant Shamar Nicholson. Celui-ci évite la touche, à 35 mètres des buts d’Anthony Lopes, de manière assez suspecte, avec ses deux bras décollés et très resserrés au moment de son « contrôle de la poitrine ».

Puis il s’amuse pendant treize secondes face à Dejan Lovren avant de délivrer un caviar à Muhammed Cham (0-1). Très remontés et sûrs d’eux, Alexandre Lacazette et Anthony Lopes se jettent sur l’arbitre du match, le gardien lyonnais mimant même un contrôle des bras devant Willy Delajod. Pourtant, après 2'30'' de visionnage, les référents VAR du soir valident le but. « On a bien vu que les joueurs lyonnais étaient frustrés, ce qui est légitime quand on imagine qu’il y a main, raconte le capitaine du Clermont Foot Florent Ogier. Mais avec le nombre de vidéos qu’il y a et vu le temps que ça a pris, il n’y a aucun doute à avoir sur la décision finale des arbitres. »

En l'espace de 2 jours, on aura donc vu un but refusé à Lens pour deux pointures de trop, et un but accordé à Clermont après ce contrôle.



En l'espace de 2 jours, on aura donc vu un but refusé à Lens pour deux pointures de trop, et un but accordé à Clermont après ce contrôle.

Vous vous souvenez quand on nous expliquait que la VAR allait mettre fin à toutes les polémiques ? #OLCF63 pic.twitter.com/2XYh0h4hPh — SO FOOT (@sofoot) October 22, 2023



« Est-ce que je dois vraiment parler du premier but ? »

Euuuuuuh, on n’ira pas jusque-là, mais rappelons que le défenseur auvergnat n’a pas encore revu les images au moment de passer en zone mixte. A chaud, dès le premier ralenti, l’ancien milieu de terrain de l’OM Benoît Cheyrou, actuel consultant sur Prime Vidéo, commente ainsi l’action : « Il s’aide de ses bras pour ralentir le ballon, c’est indiscutable ». Lucide, Maxime Gonalons concède de son côté : « De loin, on a l’impression qu’il l’amène un peu… ». L’ex-capitaine lyonnais ne finit pas sa phrase mais il montre un bras aux journalistes. Sans surprise, Anthony Lopes est plus explicite.

Est-ce que je dois vraiment parler du premier but ? Je trouve ça assez incroyable qu’on arrive à faire un contrôle de la poitrine sur un ballon qui vient de derrière. C’est comme ça, ils sont beaucoup d’arbitres aujourd’hui pour prendre des décisions et ils ont validé ce but. Ce fait de jeu ne nous a clairement pas aidés. »

Même John Textor glisse un tacle aux arbitres

Cette ouverture du score contestable a en effet précipité ce doute généralisé côté OL, exacerbé par le superbe deuxième but de Yohann Magnin (0-2, 35e). Tout en restant mesuré, contrairement à son bouillant adjoint Rémy Vercoutre (averti dans la foulée), Fabio Grosso est clairement sur la même ligne que son gardien : « Pour moi il y a main là, autrement le ballon va devant et il ne reste pas dans les pieds du joueur. Il y a ensuite penalty car le défenseur bouge le bras pour enlever le ballon ».

L’entraîneur italien, qui n’a pris qu’un point sur douze possibles depuis son arrivée sur le banc, fait référence à l’autre action controversée de la première période. A la 44e, sur une belle ouverture en profondeur de Maxence Caqueret pour Henrique, remise en une touche de la tête par le Brésilien, Alexandre Lacazette est devancé par Maximiliano Caufriez. Sauf que le défenseur clermontois intervient avec sa main gauche, avant d’écarter tant bien que mal le danger durant ce gros temps fort lyonnais. Une situation qui a poussé le propriétaire John Textor himself à un tacle appuyé face aux médias : « Les joueurs doivent faire mieux, et je pense que les arbitres doivent aussi faire mieux ». Comme quoi, il reste un peu de l’esprit JMA dans cet OL en crise.