OL - FC Lorient EN DIRECT : Le prometteur Eli Junior Kroupi (17 ans) continue de faire paniquer Lyon et ramène Lorient dans le coup (3-2)…

Salut à toutes et à tous, on va vous retrouver cet aprem au Parc OL, non pas pour un flamboyant match du XV de France de rugby comme vendredi (snif snif) mais pour un quasi match de la peur concernant l’Olympique Lyonnais. Oui oui, cela est possible dès la 8e journée de Ligue 1 lorsqu’un club visant ouvertement une qualification en Ligue des champions se retrouve lanterne rouge (2 nuls et 6 défaites) sans avoir mené au score une seule fois depuis cet été. La crise est profonde et comme on s’en doutait, le travail est colossal du côté de ce courageux de Fabio Grosso, qui a accepté de prendre la succession de Laurent Blanc sur le banc.

Ce dimanche (15 heures) contre Lorient (16e), tout autre résultat qu’un premier succès en championnat pourrait faire du bruit, alors que l’OL va en plus avoir droit à une pelouse dans un piteux état, après avoir accueilli plusieurs matchs de la Coupe du monde de rugby, dont All Blacks-Uruguay jeudi et France-Italie vendredi. Un souci de plus, si tant est que les Lyonnais soient bien l’équipe cherchant le plus à produire du jeu ce dimanche… Rares notes positives de la semaine : Alexandre Lacazette est de retour de son match de suspension et Dejan Lovren pourrait enfin lancer sa saison après sa blessure estivale. On ose à peine imaginer où en sera ce groupe profondément malade s’il n’y a toujours pas de victoire après OL-Lorient et OL-Clermont…

» Retrouvez-nous dès 14h30 depuis le Parc OL, avec un coup d’envoi à 15 heures.