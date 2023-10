OL – Clermont EN DIRECT : Lacazette trouve la transversale, Henrique bute sur Diaw… Première période cauchemardesque pour l’OL, mené 0-2…

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

21h37 : Allez, on fait une mini pause et on vous retrouve très vite pour la deuxième période. Il est quand même loin d’être finito ce match.

45e+5 : Et non, mi-temps là-dessus. Et peu de sifflets, révolte du côté des virages. On sent qu'on est vraiment dans l'optique de la fameuse « union sacrée » chère à JMA. Mais cette fois pour éviter d'enfoncer des joueurs dans le trou, et éviter de faire couler le club en Ligue 2 quoi...

45e : Cinq minutes de temps additionnel. A voir si l'OL va maintenir sa pression là.

45e : Au tour d’Henrique de tenter sa chance ! Diaw s’interpose et repousse en corner, ça pousse (enfin) foooooooooort !

45e : C’est fou ça : immense tacle de captain Lacazette sur Caufriez en pleine surface clermontoise (il se bat comme un fou furieux), le ballon revient sur Jeffinho qui bute sur Max Gonalons. Le mur du Clermont Foot commence à être impressionnant.

43e : Aaaaaaaah, transversale pour Lacazette ! Le capitaine lyonnais, qui surnage clairement sur le premier acte, hérite d’un ballon sur le côté gauche de la surface. Son crochet et sa frappe enroulée sont (presque) parfaits, il trouve la barre d’un Diaw battu sur le coup. Si la poisse s’en mêle…

40e : Quelqu'un a une idée d'où va s'arrêter la descente aux enfers de l'OL cette saison ?

35e : Quel buuuuuuuuuut de Magnin dans la foulée !!!!!! 0-2 pour Clermont popopo ! Frappe de 25 m magnifiquement enveloppée par Yohann Magnin. Lopes est battu et l’OL est complètement sonné. Première période complètement cauchemardesque. Clermont n’a pas une gueule de dernier de la classe, contrairement à son adversaire du soir.

35e : Jolie frappe lointaine de Cham légèrement déviée au départ, et parade aérienne de Lopes. Un bel arrêt poster plus spectaculaire que compliqué comme le gardien lyonnais les apprécie tant.

31e : Alala le contrôle manqué par Rayan Cherki en pleine surface. Ça fait très mal à l’OL cette erreur technique. Excellent service de Lacazette pour Mata au départ, et bonne remise ensuite de l’Angolais pour le meneur de jeu des Espoirs. Si le ballon ne part pas à un mètre sur le contrôle, il y a énorme balle d’égalisation là. Mais dans un monde sans « si », Lyon est provisoirement bien dernier de Ligue 1.

26e : Enorme balle de break manquée par Clermont !!!! Incroyable ça : Konaté, Cham et Nicholson se trouvent teeeeeellement easy dans la défense lyonnaise. Le Jamaïcain a une balle de 2-0 mais sa frappe est bien trop moyenne pour tromper Lopes !

23e : Mata manque de peu le cadre ! La meilleure occase lyonnaise (la seule ?) est là ! Maitland-Niles est contré dans la surface mais le ballon revient sur Clinton Mata, décalé côté droit. Il arme fort mais c'est hors cadre, sur le petit filet.

22e : Carton jaune pour contestation pour Johan Gastien, le fiston du coach.

21e : Grosse minasse de Konaté, à la suite d'un coup franc de Cham, mais c'est repoussé par Jake O'Brien.

19e : Et un petit carton jaune pour Lovren pour une faute sur Gastien. Tout est sous contrôle dans ce début de match lyonnais… Bien véner au passage, l’ami croate. C’est sans doute ça l’apport de l’expérience : de la sérénité et des duels gérés de manière impeccable sur les raids de Nicholson. Oh wait…

16e : On a enfin droit à un semblant de réaction côté lyonnais là.

12e : Nooooo, but validé, 0-1 pour Clermont, pfiouuuuuuuuu la galère de ouf continue pour l’OL !

11e : Le VAR vérifie l'action. En cause une possible main de Nicholson au départ sur le contrôle (ça m'étonnerait). Arf, le gestion est limite, contrôle de la poitrine très chelou, avec les bras qui ont un vrai rôle, même si ce n'est pas évident qu'il y ait contact ballon-bras.

10e : Buuuuuuuuuut de Clermont sur le contre assassin !!!! Nicholson s'est promené face à Lovren et toute la défense avant de délivrer un amour de centre à Cham. Son coup de tête au second poteau a trompé Lopes, qui a tenté de repoussé (en vain) la balle derrière sa ligne. Quel coup de froid !

9e : Centre fort devant le but de Maitland-Niles mais sans souci pour la défense auvergnate.

6e : L'OL ne propose rien pour l'instant. Ce n'est pas dramatique mais pas loin du tout....

3e : Clermont Foot se montre plutôt offensif et sans complexe d’emblée. OK, comme tout le monde au Parc OL depuis une paille. Imposant le physique de l’attaquant jamaïcain Shamar « Shining » Nicholson au passage.

1re : Et une bizarrerie de plus, chers Minutos : l’OL joue donc en bleu à la maison, et c’est Clermont qui est en blanc.

20h45 : C’est parti après la minute d’applaudissements, comme dans chaque stade de Ligue 1 ce week-end !

20h43 : L'ambiance monte gentiment, les fumigènes sont de sortie côté virage sud. Les fumigènes sont de sortie côté virage sud, juste avant un match contre la lanterne rouge Clermont déjà déterminant pour cet OL en crise. #OLCF63 @20Minutes pic.twitter.com/XcnZhCSYPP — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: L'ambiance monte gentiment, les fumigènes sont de sortie côté virage sud.



20h40 : Côté Clermont, les deux ex-Lyonnais Ogier et Gonalons sont de la partie Voilà donc les titulaires de l’équipe lanterne rouge de Ligue 1. 📋 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨 🌋



Ils sont là, les 11 Clermontois qui débuteront ce #OLCF63 🔴🔵 pic.twitter.com/7tZl2aONDX — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h35 : Tolisso encore sur le banc, Cherki titulaire ! Quelques surprises dans le 11 lyonnais concocté par Fabio Grosso : Tagliafico, Tolisso et Nuamah, qu’on pouvait attendre titulaires, seront sur le banc. Les longs déplacements de l’Argentin et du Ghanéen durant la trêve internationale ont sans doute joué dans ce choix. Et surtout, Rayan Cherki sera cette fois bien titulaire avec l’OL. A voir s’il est impliqué sur huit buts comme mardi (just kiddin)… ⚔️ Voici notre XI de départ pour la réception de Clermont 👊🔴🔵#OLCF63 pic.twitter.com/MRXcyk2Hbs — Olympique Lyonnais (@OL) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h30 : Et hop, on se retrouve comme prévu à quinze minutes du coup d’envoi. Le stade est plutôt pas mal rempli au vu de la dynamique de l’OL et de « l’affiche » du soir.

09h05 : On vous laisse un peu de lecture par ici, avec notre état des lieux du club lyonnais après l’inquiétante remontada subie contre les Merlus le 8 octobre. A toute ! Au point mort, l’OL se prépare à galérer dans son opération maintien : On vous laisse un peu de lecture par ici, avec notre état des lieux du club lyonnais après l’inquiétante remontada subie contre les Merlus le 8 octobre. A toute !