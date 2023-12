La Premier League a annoncé lundi un nouvel accord sur les droits TV du championnat d’Angleterre pour un montant record de 6,7 milliards de livres sterling (7,8 milliards d’euros) sur quatre ans, à partir de la saison 2025-26. Le contrat en cours (2022-2025), le plus élevé parmi les grands championnats nationaux de football, est estimé à 5 milliards de livres (5,8 milliards d’euros) sur trois ans.

Ramenés sur une saison, les droits TV restent donc relativement stables, passant de 1,66 milliard de livres (1,94 milliard d’euros) en moyenne par saison à 1,67 milliard (1,95 milliard d’euros) pour le nouvel accord.

Ce sont les diffuseurs historiques Sky Sports et TNT Sports (anciennement BT Sports) qui ont conservé leurs droits de retransmission des matchs en direct. Amazon, qui avait participé au précédent appel d’offres et avait remporté les droits de vingt matchs par saison, n’a pas décroché de lot cette fois-ci. BBC Sport a gardé, de son côté, les droits de son programme phare « Match of the Day », avec la légende Gary Lineker, qui présente les moments forts de chaque journée de championnat.

Neuf matchs sur dix diffusés, une première

En outre, les droits futurs portent sur un plus grand nombre de matchs diffusés : pour la première fois, toutes les rencontres d’une journée de championnat seront retransmises en direct à l’exception de la case du samedi 15 heures, non diffusée pour favoriser la fréquentation des stades.

« Le résultat de ce processus souligne la force de la Premier League, s’est félicité Richard Masters, directeur général de la Premier League. Sky Sports et TNT Sports sont réputés pour offrir une couverture et une programmation de classe mondiale. »