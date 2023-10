La nouvelle est tombée sans grande surprise : l’appel d’offres pour les droits TV domestique de la LFP pour la période 2024-2029 est infructueux. Aucun diffuseur n’a fait d’offre supérieure au prix de réserve de 530 millions d’euros pour le pack premium comprenant la diffusion des deux affiches du week-end, et de la quatrième, ni pour les 270 millions du lot de volume, soit l’intégralité des autres matchs. La LFP va désormais devoir négocier de gré à gré avec les diffuseurs. L’économiste du sport Luc Arrondel et Christophe Bouchet, ancien président de l’OM et auteur de Main basse sur l’argent du foot français expliquent à 20 Minutes les enjeux autour de ces prochaines négociations.

Était-ce finalement une volonté de la LFP de négocier de gré à gré ?

Luc Arrondel : « Beaucoup disent que c’était couru d’avance, mais c’est facile de le dire après. Même si effectivement ce n’est pas une surprise. Si des gens étaient intéressés par les offres, ça aurait pu aboutir. Mais s’il n’y a pas d’acheteur c’est que la mise était trop haute et la valeur de marché n’a pas fonctionné. En général le principe d’enchère est fait pour faire augmenter le prix. Le problème est que les acheteurs potentiels ont fait des propositions en dessous du prix de réserve. »

Christophe Bouchet : « Tel que l’appel d’offres était rédigé, il ne pouvait qu’être infructueux. C’est la première fois que le prix de réserve était affiché, avec un prix que personne ne voulait valider. 800 millions alors que beaucoup de gens ont estimé que le prix était entre 500 et 700 grand maximum. La ligue ne pouvait pas ne pas savoir que ce serait infructueux. Vincent Labrune [le président de la LFP] ne fait rien au hasard, donc on peut imaginer qu’il voulait montrer aux présidents de club que les droits ne valent pas 800 millions d’euros et dire " vous voyez, ce n’est pas de ma faute " ».

Est-ce une conséquence de la non-participation de Canal+, le partenaire historique de la LFP ?

Luc Arrondel : « Même si Canal+ revient par la fenêtre, ça m’étonnerait qu’ils aboutissent à avoir 800 millions d’euros, le prix de réserve. »

Christophe Bouchet : « Un des points non négligeables est effectivement la brouille épaisse entre la LFP et Canal+. Ça met un sacré coup à l’appel d’offres de ne pas avoir Canal, il n’y a plus personne pour combattre férocement pour vos droits, ce qui diminue de fait les surprimes. Le diffuseur historique dépend beaucoup moins de la Ligue 1 avec l’acquisition d’autres droits, et n’a donc plus beaucoup d’argent à lui consacrer. »

Le panorama global des droits TV dans le sport peut-il expliquer les difficultés de la L1 à trouver preneurs ?

Luc Arrondel : « Je connais un peu les deux cabinets qui ont participé à la rédaction de l’appel d’offres, un Français et un Anglais. Et quelque part, ça avait déjà marché lors du dernier appel d’offres avec le milliard atteint entre Mediapro [850 millions d’euros] et Canal+. Le problème c’est qu’ils n’avaient pas pris assez de précautions sur les garanties. »

Christophe Bouchet : « Les droits en général, qui étaient très hauts, connaissent une érosion. L’offre dont bénéficient les consommateurs est beaucoup plus large qu’il y a cinq ans. A l’époque, Netflix, Disney, et toutes ces plateformes étaient peu développées. En plus de ça vous avez un championnat de France de second rang par rapport aux autres championnats européens, c’est acté. Je ne suis pas devin donc je ne sais pas à combien les droits TV partiront, mais ce qu’on peut dire c’est que plus personne ne met de prime stratégique pour remporter les lots comme Mediapro l’avait encore fait. Les droits sont en adéquation avec le nombre d’abonnés, qui est plutôt en diminution, et une Ligue 1 qui n’intéresse pas plus ».

Ces droits TV semblent d’autant plus essentiels pour le football français après l’accord signé avec CVC Capital Partners, qui va prélever chaque année une part importante de la somme récoltée...

Luc Arrondel : « CVC va récupérer une part des revenus de la LFP qui correspond à son pourcentage dans l’actionnariat. Certains disent que c’est un accord à vie, c’est un accord qui perdurera tant que CVC est au capital de la LFP. Mais effectivement si les droits domestiques stagnent [ils sont actuellement de 650 millions environ], la part des revenus des clubs sera amputée du pourcentage pris par CVC à partir de la saison 2024-2025. »

Christophe Bouchet : « Une diminution serait la double peine, parce que vous aurez des droits plus bas. Et en parallèle, CVC va commencer à toucher un pourcentage sur les revenus d’environ 13 %. CVC va même prélever 20 % la première année, les 13 % des montants auxquels ils ont souscrit, avec une dîme sur l’argent investi à son arrivée (1,5 milliards d'euros). Si vous avec 500 millions d’euros de revenus liés au droit, il faudra rembourser 100 millions à CVC la première année ».

Quelles pourraient être les conséquences pour le foot français ?

Luc Arrondel : « Il va aussi falloir regarder du côté des droits TV internationaux qui sont très faibles pour la France alors qu’ils augmentent partout ailleurs. Les USA payent plus cher pour voir la Premier League que la MLS, ce qui donne une idée. C’est aussi pour ça que la LFP pense à délocaliser des matchs aux Etats-Unis, mais elle a beaucoup de retard dans ce domaine ».

Christophe Bouchet : « La conséquence est que la valeur économique va diminuer, et donc la valeur sportive puisque les deux sont intimement liées. Je ne crois pas à des faillites de clubs, même si ça peut arriver par ci ou par là. La conséquence première sera une diminution du niveau du championnat, avec des clubs forcés de vendre leurs meilleurs joueurs encore plus tôt ».