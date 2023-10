Money money money. La Ligue de football professionnel (LFP) veut de l’argent. En lançant, ce vendredi, son appel d’offres pour les droits de diffusion télé 2024-2029 de la Ligue 1 à l’étranger, la Ligue espère une augmentation significative par rapport au faible montant actuel. Les droits annuels de diffusion à l’étranger de la Ligue 1 sont actuellement d’environ 80 millions d’euros par an.

Ce chiffre est très inférieur aux autres grands championnats : plus de 160 millions par an pour l’Allemagne, 670 millions d’euros pour l’Italie, près de 900 millions pour la Liga espagnole et près d’1,8 milliard pour la Premier League anglaise. Le président de la LFP Vincent Labrune a confié à plusieurs reprises qu’il comptait sur une augmentation sensible pour atteindre l’objectif du milliard d’euros au total, avec les droits en France.

« La possibilité est laissée aux candidats de soumettre des offres pour des droits globaux, régionaux ou par pays, sur trois et cinq saisons, précise la LFP. La date limite de remise des offres est fixée au 2 novembre 2023 à 15 heures ».