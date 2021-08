Mercredi, la commission de discipline de la LFP va s’emparer du dossier des graves incidents ayant émaillé le match entre Nice et l’OM, dimanche soir. La procédure s'annonce longue et compliquée pour établir les responsabilités de chacun et en arriver à des sanctions adéquates. En attendant, le président de la Ligue, Vincent Labrune, a adressé ce mardi un courrier aux ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Education Nationale et des Sports pour faire part de son inquiétude et réclamer plus de moyens pour lutter contre la violence dans les stades.

« La sécurisation des matchs de football et la gestion de certains supporters sont particulièrement complexes », écrit le dirigeant dans cette lettre révélée par RMC Sports. Labrune pointe des problèmes dans les tribunes lors de cinq matchs, déjà, alors que le championnat n’a repris que depuis cinq journées.

Une table ronde pour trouver « des solutions pérennes » ?

« Il me semble important de vous alerter pour vous faire part de notre inquiétude et vous rappeler que les pouvoirs de la LFP sont, somme toute, assez limités pour régler ces problèmes de violence et d’ordre public, observe-t-il. Il est essentiel que les fauteurs de troubles soient sanctionnés significativement et, cela nécessite une action commune des clubs, des instances, des pouvoirs publics locaux et nationaux, mais aussi et surtout de la justice. »

Pour terminer, Vincent Labrune se dit à la disposition des ministères sollicités pour trouver « des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs ». Entendant par là pousser les pouvoirs publics à se mettre autour d’une table, déjà, pour aborder le sujet.