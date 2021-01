Les offres des concurrents de Mediapro pour les droits TV 2020-2024 dépassaient elles aussi le milliard d'euros. — FRANCK FIFE / AFP

La LFP a lancé mardi un nouvel appel d’offres concernant la diffusion des matchs de L1 et L2, mais uniquement sur les lots de Mediapro et donc les rencontres diffusées par la chaîne Telefoot. Ce qui, apprend-on du Figaro, n’enchante guère Canal +. Le groupe entend contester ce nouvel appel d’offres devant la justice et souhaite une remise en jeu totale des droits TV du foot français.

La @LFPfr a lancé ce mardi 19 janvier 2021 deux consultations de marché relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de @Ligue1UberEats d’une part et de @Ligue2BKT d’autre part.



Communiqué 📝➡️ https://t.co/34vJX95NY6 pic.twitter.com/LmoMPjPek6 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) January 19, 2021

Estimant que « la Ligue 1 a perdu beaucoup de valeur », le patron de Canal+ Maxime Saada a annoncé la semaine dernière que la chaîne cryptée comptait restituer à la Ligue de football professionnel (LFP) son lot de matchs (20 % de la L1), souhaitant voir l’intégralité des matchs remis en vente via un nouvel appel d’offres. Pour Saada, il est hors de question de se retrouver dans « une situation où un acteur paye moins que Canal+ et diffuse 80 % de la compétition ! La situation est déjà difficilement entendable actuellement », ajoute-t-il.