De nouveaux chants homophobes entonnés dans un stade de Ligue 1. Le collectif rouge direct, qui se définit comme « un lanceur d’alerte sur l’homophobie dans le sport » signale de nouveaux chants homophobes lancés par les supporteurs Lillois à l’encontre des Lensois, lors du match de Ligue 1 entre le Losc et Reims (1-2), mardi soir au stade Pierre Mauroy. On y entend les supporteurs Lillois crier : « Les Lensois c’est des pé*** ».

« L’échec total et coupable de la Ligue de Football Professionnel et des clubs »

Le collectif dénonce « une énième manifestation insupportable d’homophobie qui signe l’échec total et coupable de la Ligue de Football Professionnel et des clubs », tout en annonçant déposer plainte contre Amazon Prime, pour avoir diffusé ces chants. « Un plan d’urgence doit être maintenant mis en place par la Ministre des Sports, dont nous connaissons l’engagement, et à qui nous avons présenté nos propositions il y a trois semaines », conclut le communiqué. Le collectif avait déjà dénoncé des précédents chants homophobes lancés par les supporteurs, et les joueurs, du PSG, lors de la victoire contre l’OM (4-0), dimanche soir au Parc des Princes.