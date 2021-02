Canal + est en position de force concernant les droits TV de la Ligue 1 après l'annonce du refus de payer de Mediapro (photo d'illustration). — John Potts/ProSports/REX/Shutterstock/SIPA

Et ce qui devait arriver arriva. Comme on pouvait le craindre au vu de son attitude depuis le début de la crise, Canal + a décidé de ne pas participer à l’appel d’offres lancé en catastrophe parla Ligue de football professionnel (LFP) ce lundi matin, selon les informations de l'Equipe. Une issue logique, tant la chaîne cryptée a envoyé des signaux clairs depuis quelques semaines. D’abord en refusant de négocier de gré à gré sans passer par un appel d’offres officiel, puis en attaquant la LFP devant le tribunal de commerce en raison de la remise en vente uniquement des ex-lots de Mediapro (80 % de la L1 et de la L2 pour un total de 830 millions d’euros annuels entre 2020 et 2024), et pas du fameux lot 3, payé rubis sur l’ongle par Canal (330 millions d’euros) pour diffuser deux matchs pour journée.

Canal choisit donc la politique de la chaise vide, tout comme l'opérateur qatari beIN Sport selon France Info, et cela pourrait bien rendre l’appel d’offres infructueux tant la LFP se trouve en position de faiblesse depuis l’abandon de Mediapro, qui continue à diffuser les matchs sans payer depuis plusieurs semaines. A moins qu’Amazon ou un opérateur surprise n’aient décidé de se mêler à la bataille, une hypothèse hautement improbable ces dernières heures.