Vincent Labrune connaît un début de mandat pour le moins coton à la tête de la LFP. — FRANCK FIFE / AFP

Ils espéraient le milliard, ils l’ont eu, mais pas dans le sens qu’ils auraient voulu. Selon un document présenté aux clubs lors du collège de L1 il y a quelques jours et auquel nos confrères de L'Equipe ont eu accès, la LFP évalue les pertes cumulées du football français à 1,314 milliard d’euros au mois de juin prochain. Un chiffre hallucinant qui dépasse de loin les pires prévisions - Le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler parlait, lui, de 800 millions d’euros de perte – et qui fait craindre un crash historique pour le foot pro dans l’hexagone.

Outre la crise liée au Covid-19, qui a vidé les stades et privé les clubs de leurs revenus, la défaillance de la machine à bobards Mediapro est venue donner le coup de grâce à un football français qui vivait depuis bien longtemps bien au-dessus de ses moyens et dépendait en grande partie des recettes des droits TV et des revenus mercato.

50 % de droits TV en moins cette saison

Selon les données fournies par la Ligue, les recettes de droits télé ont chuté de près de 50 % par rapport à ce qu’elles auraient dû rapporter si le groupe télévisuel sino-espagnol avait tenu ses engagements. Et ce n’est pas le futur appel d’offres (s’il a lieu puisque pour le moment Canal + conteste sa validité en justice) lancé dans la panique générale par la LFP qui pourra combler l’ensemble de ces pertes abyssales, loin de là.