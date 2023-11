Le club d’Everton s’est vu retirer 10 points au classement en championnat d’Angleterre pour infraction aux règles financières, a annoncé vendredi la Premier League, organisatrice de la compétition. En mars, la ligue anglaise avait renvoyé Everton devant une commission indépendante pour violation présumée de ses règles de rentabilité et de viabilité.

Il est reproché au club d’avoir perdu 124,5 millions de livres sterling [142 millions d’euros], alors que le plafond de pertes était fixé à 105 millions de livres [120 millions d’euros].

Everton, 14e au classement avant cette décision et qui dégringole ainsi à la 19e place, a fustigé cette décision dans un communiqué tout en se disant « choqué » et « déçu » : « La rigueur et la sévérité de la sanction imposée par la commission ne reflètent ni équitablement ni raisonnablement les preuves présentées ». Le club a annoncé son intention de faire appel de la sanction.