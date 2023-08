Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce mardi, les doubles championnes du monde en titre américaines ont tremblé face aux Portugaises, alors que les Bleues préparent leur match décisif face au Panama.

Les Portugaises font trembler les ténors américaines

A quelques centimètres près, les Américaines, quatre fois lauréates de l’épreuve, quittaient ce Mondial dès le premier tour, et les Portugaises fêtaient leur première participation à une phase finale par une qualification en 8es de finale. Mais le poteau a renvoyé la frappe de la remplaçante Ana Capeta dans les arrêts de jeu (90e + 1) et les Etats-Unis ont réussi à accrocher le 0-0 à Auckland.

#FIFAWWC | 🤯 LES PORTUGAISES TOUT PROCHES DE L'EXPLOIT !



Ana Capeta a bien failli éliminer la bande d'Alex Morgan et envoyer son équipe en 8es mais le ballon a terminé sur le poteau... Le Portugal accroche les 2x championnes du monde (0-0), qui terminent 2es de leur poule.



Pour la première fois depuis 2011, les coéquipières d’Alex Morgan ne terminent pas premières de leur poule. Deuxièmes du groupe E derrière les Pays-Bas, sans pitié pour le Vietnam (7-0), elles devraient affronter de dangereuses Suédoises en 8es de finale. « Il s’agit d’une équipe relativement nouvelle, qui n’est pas ensemble depuis longtemps », a lancé le sélectionneur US Vlatko Andonovski, à la tête d’un groupe renouvelé de moitié par rapport au Mondial 2019, pour justifier un jeu peu convaincant.

Les Anglaises en balade

Si les championnes du monde ont galéré pour s’extirper des poules, les championnes d'Europe 2022 ont déroulé. Les Lionnes ont remporté leur troisième victoire en trois matchs à Adelaïde, face à la Chine (6-1). Après deux courts succès sur le Danemark (1-0) puis Haïti (1-0), les coéquipières de Lauren James, qui a signé un joli doublé, ont laminé leurs adversaires du jour. Elles retrouveront le Nigeria en 8es, tandis que les Danoises, tombeuses des Haïtiennes (2-0) et 2es de cette poule D, défieront les Australiennes chez elles.

Le mea culpa d’Hervé Renard

Face à une équipe du Panama déjà éliminée, l’équipe de France doit valider sa première place, et donc son ticket pour les 8es ce mercredi (12 heures) à Sydney. A la veille de ce duel, Hervé Renard est tout d’abord revenu sur l’épilogue houleux de la victoire face aux Brésiliennes (2-1), samedi, lorsque, énervé contre l’arbitrage, il avait pris un carton jaune. « Je suis toujours un peu fou, comme vous l’avez vu à la fin du match contre le Brésil, a lancé en conférence de presse – et en anglais – le sélectionneur des Bleues. Je voudrais juste m’excuser pour ce comportement. Ce n’est pas le bon comportement, ce n’est pas une bonne image pour l’équipe de France, donc je m’excuse. »

Les Bleues vont tourner

Bien sûr, elles ne sont pas encore qualifiées et il ne s’agit pas de prendre de haut leurs dernières adversaires. Mais les Françaises vont malgré tout changer de visages ce mercredi, pour concerner le maximum de joueuses et faire souffler quelques cadres, dans l’optique d’une probable 8e de finale contre l’Allemagne. La capitaine Wendie Renard en défense, Sandie Toletti et Kenza Dali au milieu ou Elodie Le Sommer en attaque pourraient ainsi être ménagées. Elisa De Almeida, Léa Le Garrec, Clara Matéo et Vicki Becho se tiennent prêtes à les suppléer.