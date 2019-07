Etats-Unis - Pays-Bas / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Les Américaines sont en feu... Mais les Oranje résistent... Suivez la finale en live...

This is the final countdown ! Sans (trop de) surprise, les Américaines, grandes favorites de la compétition, se retrouvent en finale après une victoire poussive contre l'Angleterre en demie. Face à elles, on retrouve une des nations outsiders de cette Coupe du monde : les Pays-Bas. Les Oranje se sont hissées en finale après avoir passé l'obstacle suédois au tour précédent. Cet après-midi, les Bataves n’ont rien à perdre face aux Etats-Unis, tenantes du titre, et on imagine bien qu’elles peuvent le faire… Emmenées par la pépite barcelonaise, Lieke Martens, et la meilleure buteuse de l’histoire de son pays, Vivianne Miedema, les championnes d’Europe 2017 pourraient soulever leur premier trophée mondial. Mais il faudra pour cela faire taire l’efficacité d’Alex Morgan (6 buts) et Megan Rapinoe (5 buts).

» On se retrouve à 16h40 pour suivre cette finale qui s’annonce très disputée