Le Duc reste. En fin de son contrat et annoncé partant en fin de saison, le milieu international français Adrien Rabiot a finalement choisi de prolonger d’une saison son bail avec la Vieille dame. « Adrien prolonge jusqu’au 30 juin 2024 », a indiqué la Juventus sur son site officiel. A un an de l’Euro 2024, le milieu des Bleus (28 ans, 37 sélections, 3 buts) a fait le choix de rester dans une équipe où il se sait particulièrement apprécié de l’entraîneur, Massimiliano Allegri, même si la Juve ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Bianconero depuis 2019, Rabiot sort de sa saison la plus accomplie à Turin avec 11 buts inscrits toutes compétitions confondues, et ce malgré un exercice compliqué pour la Juve, éliminée dès la phase de poules en C1 et pénalisée de dix points en championnat (7e) en raison de fraudes comptables.





UFFICIALE | Ancora insieme Adrien 🐴⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Manchester a tâté le terrain

Menacé il y a un an par le retour à Turin de son compatriote Paul Pogba, l’ex-Parisien s’est au contraire révélé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’équipe d’Allegri, alors que la « Pioche » a connu une saison quasi-blanche en raison de blessures.

En équipe de France aussi, Rabiot a pris de l’épaisseur, notamment lors d’un Mondial réussi au Qatar, en l’absence de Pogba, forfait. Selon les médias italiens, Rabiot était convoité en particulier par Manchester United, club qu’il l’avait déjà sollicité il y a un an, en vain.