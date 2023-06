Quand le football s’invite au Conseil d’Etat. La plus haute juridiction administrative doit se prononcer sur le port du hijab (ou non) lors des matchs de compétition en football. Les juges ont été saisis par le collectif des « Hijabeuses », qui dénonce son interdiction prônée par les règlements de la fédération française de football (FFF). 20 Minutes revient en trois questions sur ce sujet polémique.

Qui sont les « Hijabeuses » ?

Les « Hijabeuses » est un collectif de femmes musulmanes créé en 2020 qui réclame le droit de porter un hijab pendant les compétitions de football. « Notre combat n’est pas politique, pas religieux, il concerne le sport et seulement le sport. Il y a des femmes qui chaque week-end sont exclues des terrains parce qu’elles portent un voile. Tout ce qu’on veut, c’est jouer au football », explique Founé Diawara, présidente du collectif.

En France, c’est en 2020 que les « Hijabeuses » s’emparent du sujet de l’interdiction du hijab dans le sport. De mars à juin, elles sollicitent la Fédération française de football (FFF), mais les trois courriers envoyés restent sans réponses. Conséquence : elles portent l’action en justice en introduisant une requête au Conseil d’Etat en novembre 2021. Pour donner plus de force à leur mouvement, ces footballeuses privées de compétition ont manifesté l’an dernier devant la juridiction, avec un message explicite : « Nous voulons être libres, alors laissez-nous jouer ! ».

Douchées dans leur espoir par un amendement voté au Sénat par Les Républicains et interdisant « le port de signes religieux ostensibles » lors d’évènements sportifs, les « Hijabeuses » n’ont pas abdiqué. Le 26 janvier 2022, huit jours après le vote, elles organisent un match de football devant la chambre haute, comme l’a raconté Le Parisien. Lundi, une dizaine d’entre elles était présente à l’audience du Conseil d’Etat.

Que dit le règlement à propos du hijab ?

A l’échelle internationale, le débat est tranché depuis longtemps. Depuis 2014, le hijab est autorisé en compétition internationale. En France, à l’heure actuelle, la Fédération française de football (FFF), seule organisatrice des compétitions amateurs de football, interdit à l’article 1 de son règlement « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».

Que s’est-il passé lundi au Conseil d’Etat ?

Le Conseil d’Etat s’est penché lundi sur un recours des « Hijabeuses ». Et Clément Malverti, rapporteur public du Conseil d’Etat, a ouvert la porte à une autorisation du hijab. Il a demandé que la FFF modifie son règlement et réclamé l’annulation de l’article 1. Pour étayer son argumentaire, le rapporteur public a souligné la « distinction fondamentale » entre agents du service public et usagers. Les premiers sont tenus au principe de « neutralité », alors que les seconds sont « libres » de manifester leurs convictions tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public.

Il n’y a ni « prosélytisme », ni « provocation » dans le seul port du hijab, et aucune « exigence de neutralité » pour les joueuses licenciées de la FFF, a considéré le rapporteur public, dont l’avis est généralement suivi par les juges. L’arrêt du Conseil d’Etat sera rendu d’ici trois semaines.

Quelles sont les réactions ?

« Ce qui est recherché, c’est l’importation dans le football de revendications communautaires », a regretté ce lundi l’avocat de la FFF. Au lendemain de l’audience du Conseil d’Etat, les réactions politiques ont afflué. Gérald Darmanin s’est dit très « très opposé » à accorder le droit aux femmes de porter le hijab en compétition. « On n’a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport (…) Quand on joue au football, vous n’êtes pas obligé de savoir la religion de la personne en face de vous », a développé le ministre de l’Intérieur.

« Je suis très inquiet contre toutes ces dérives, a commenté le maire de Nice Christian Estrosi. On banalise une espèce de séparatisme qui est à l’œuvre dans notre pays, ce n’est pas sans danger. » A l’extrême droite, Marine Le Pen n’a pas tardé à réagir. « Le hijab dans le sport, c’est non ! Et nous ferons une loi pour faire respecter ça », a tweeté la présidente des députés RN à l’Assemblée. Du côté de la majorité présidentielle à l’Assemblée, Karl Olive (Renaissance) se dit prêt à légiférer si le Conseil d’Etat suivait l’avis du rapporteur. « S’il le fallait, je proposerais une loi pour que le principe de neutralité absolue prévale dans ce pays », a commenté l’ancien journaliste sportif.

En février 2022, le sujet des « Hijabeuses » avait soulevé des tensions au sein de l’exécutif. Elisabeth Moreno, alors ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, s’était prononcée pour le port du voile sur les terrains de football, avant de rétropédaler. « Je suis contre le prosélytisme dans les compétitions sportives et je rappelle que le hijab n’est pas un vêtement anodin », avait martelé Marlène Schiappa, alors ministre délégué à la Laïcité.