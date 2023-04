Business as usual pour Erling Haaland samedi avec Manchester City. Le Norvégien a inscrit un nouveau doublé pour aider son équipe à s’imposer facilement chez la lanterne rouge Southampton (1-4), lors de la 30e journée de Premier League. Pour ne rien gâcher, il a ajouté la manière, avec un second but magnifique, un ciseau retourné en haute altitude pour reprendre un centre dosé de Jack Grealish.

L’incroyable retourné d’Erling Haaland, qui inscrit là son 30e but de la saison en Premier League. 💥🤖



Avec désormais 30 buts inscrits cette saison, Haaland n’est plus qu’à quatre réalisations du record historique d’Alan Shearer et Andy Cole, qui en avait planté 34 avec Blackburn et Newcastle dans les années 90. Comme si c’était fait avec encore huit matchs à jouer.

« Faire ce qu'il a fait est tout à fait remarquable »

L'attaquant s'est en tout cas attiré de nouvelles louanges de la part de son coach, invité à comparer sa trajectoire avec celles de Messi et Ronaldo. « Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux. Deux décennies de football mondial, a rappelé Pep Guardiola. Ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu'ils pouvaient. Je pense que le football s'est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi, pour ce qu'ils ont fait pour notre sport. Erling n'a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Faire ce qu'il a fait est tout à fait remarquable. »









Avec 67 points, City se rapproche momentanément à cinq longueurs d’Arsenal, qui a un déplacement compliqué à négocier ce dimanche à Liverpool. Peut-être la journée qui va relancer la lutte pour le titre en Angleterre.