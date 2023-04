Le coup de la panne, au pire des moments. A la lutte pour les places européennes, le Losc a laissé échapper des points précieux là où plus personne n’en perdait : à Angers. Bon dernier de la classe avec une série de 21 matchs d’affilée sans victoire et miné par de tristes affaires extra-sportives, le SCO s’est réveillé au moment où on l’attendait le moins, l’emportant grâce à un but tardif de Sabanovic (84e). De quoi passablement énerver le coach lillois, Paulo Fonseca.

🗣️ @RemyCabella : "Franchement, je suis dégoûté !"



🗣️ @RemyCabella : "Franchement, je suis dégoûté !"

La déception du milieu du @losclive après la défaite sur la pelouse de la lanterne rouge. #SCOLOSC pic.twitter.com/Mc0dDDg8no — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 8, 2023



« Je suis en colère. Nous n’avons pas joué, nous n’avons pas mérité de gagner. Eux le méritaient. Nous n’avons pas respecté l’adversaire et nos supporteurs », a débriefé le Portugais. Un point de vue partagé par ses joueurs au coup de sifflet final.









En tout cas, Fonseca n’avait jamais passé une soirée aussi compliquée depuis son arrivée sur le banc nordiste en début de saison. « Tout a manqué dans le jeu, nous n’avons rien fait. Dans le vestiaire, j’ai eu des mots très durs, j’ai dit ce que je pensais. C’est le pire match depuis que j’entraîne Lille, a-t-il cinglé. Maintenant nous devons faire plus et parler moins. » Il reste huit matchs au Losc, dont la 5e place est sous la menace de Rennes, pour mettre ce plan en application.