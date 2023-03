L’affaire Negreira n’a pas fini de plomber le FC Barcelone. Le 10 mars, la justice espagnole a inculpé le club catalan et plusieurs de ses anciens dirigeants pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » après que des versements de plus de 7,3 millions d’euros à une société appartenant à Jose Maria Enriquez Negreira, un ancien responsable des arbitres, également poursuivi, ont été découverts au début de l’année.

L’affaire est (logiquement) remontée jusqu’à l’UEFA, comme l’indique le média El Confidencial. L’instance européenne s’est saisie du dossier fin février, après avoir demandé et obtenu des informations auprès de la Fédération espagnole (RFEF).

Presque assuré de gagner la Liga

Et le Barça, en grosses difficultés financières, pourrait être privé de compétitions européennes la saison prochaine, autrement dit, de la très lucrative Ligue des champions. Car le titre en Liga ne devrait pas échapper à l’équipe de Xavi, qui compte 12 points d’avance sur son dauphin et rival du Real Madrid.

















Ce sera le cas si l’UEFA juge que l’article 12 de son règlement disciplinaire, intitulé « Intégrité des matchs et des compétitions et trucage de matchs », a été violé. L’article 50 des règlements du même organisme indique également : « L’admission à une compétition de l’UEFA peut être refusée avec effet immédiat à toute association ou club directement ou indirectement impliqué dans une activité propre à influencer de manière illicite le résultat d’un match au niveau national ou international, sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires. »

El Confidencial indique que la sanction s’étendrait seulement sur une saison. Une décision est attendue en juin.