Il avoue en avoir « légèrement » assez de revenir encore et encore sur cette action. Pourtant, Randal Kolo Muani a de nouveau longuement évoqué dans L’Equipe son face-à-face raté avec Emiliano Martinez, tout au bout du temps additionnel de la finale de la Coupe du monde au Qatar, contre l’Argentine (3-3, 2-4 aux tirs au but).

« Ça aurait pu changer ma vie », reconnaît l’attaquant de Francfort, rappelé en équipe de France pour les matchs éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas, vendredi, et en Irlande, lundi. « Je peux la regarder trois ou quatre fois d’affilée, assure l’ancien Nantais de 24 ans. Je suis très léger avec ça. »









Pourtant, il avoue aussi : « Je ne vais pas l’oublier, jamais… On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir, j’ai la haine… » Kolo Muani assure que ce n’est pas « Dibu » Martinez qui l’a forcé à tirer ainsi, sur la gauche du portier de l’Albiceleste, comme ce dernier s’en est vanté.

« Je vois tellement d’options »

« Non. C’est juste ce que j’avais décidé. Après, il joue bien le coup car il fait un très bel arrêt. » L’attaquant assure avoir appris à garder un peu plus son calme depuis cette action. « Je peux la décaler en diagonale pour Kylian [Mbappé], la lober, la tirer à gauche… Avec la vidéo, je vois tellement d’options. » Allez, cette fois c’est sûr, on passe à autre chose.